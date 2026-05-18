Кабінет сімейного лікаря. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Більш як 19,3 тисячі жителів Донецької області перехворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції — це з кінця вересня, коли в Україні розпочався сезон. За останній тиждень у регіоні зафіксували ще 413 інфікованих. Обійшлося також без летальних випадків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, за останній тиждень — з 11 по 17 травня — у Донецькій області зареєстрували 413 нових хворих на ГРВІ, серед них була одна людина із підтвердженим тестом на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є більшою, ніж у попередній тиждень сезону.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики. Переважно продовжують хворіти дорослі — від 30 до 64 років.

Крім того, за цей період до лікарень Донеччини госпіталізували 9 хворих на ГРВІ, з яких 8 — діти. Обійшлося без летальних випадків.

Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчився 17 травня 2026 року. За цей час в області перехворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції 19 370 людей — це в 1,3 раза менше, ніж за аналогічний сезон 2024-2025 років.

Окрім цього, серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановили 305 випадків захворювань на COVID-19.

Як захиститися від ГРВІ

У ЦКПХ зауважили, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:

люди віком від 60 років;

діти від 6 місяців;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями;

люди з професійної групи ризику – лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування.