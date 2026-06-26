Захисник Сергій Білошапка. Фото: Хлібодарівська сільська територіальна громада

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо залізничника і захисника Сергія Білошапку. Більшість своїх свідомих років він прожив на Донеччині, де створив сімʼю і знайшов власне покликання. У 2024 році чоловік став на захист країни.

Про Сергія Білошапку розповіли на сайті Хлібодарівської сільської територіальної громади та благодійній платформі “Залізна родина”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Сергій Білошапка народився 5 грудня 1969 року в селі Добровілля на Харківщині. Там закінчив школу й працював у колгоспі, доки 1998 року не перебрався на Донеччину — у селище Зачатівка Хлібодарівської громади.

На новому місці Сергій створив сімʼю і знайшов власне покликання. У 2003 році чоловік став працювати монтером на залізниці. Роботі на Волноваській дистанції колії, підрозділі “Донецької залізниці”, він присвятив понад 20 років свого життя.

“Був працелюбною, доброю, щирою людиною, надійним товаришем та другом, готовим завжди прийти на допомогу”, — написали про чоловіка у Хлібодарівській громаді.

Після початку повномасштабного вторгнення разом із сімʼєю Сергій повернувся на Харківщину. Чоловік продовжував працювати на залізниці, але 9 липня 2024 року доєднався до Сил оборони. Відтоді служив солдатом підрозділу охорони батальйону інженерного забезпечення 758 бригади Державної спеціальної служби транспорту.

“Побратими згадують його як надзвичайно відповідального воїна, який був прикладом мужності та непохитної вірності військовій присязі. Для багатьох у підрозділі він став не просто товаришем по зброї, а справжнім, вірним другом”, — розповіли у “Залізній родині”.

Та 22 січня 2026 року життя Сергія обірвалося — захисник загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Киричкове на Дніпропетровщині.

Вічна памʼять.