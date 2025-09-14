Антидронові тунелі. Фото: ДонОВА

На Донеччині на будівництво антидронових тунелів вже спрямували понад 200 мільйонів гривень. Із них 145 мільйонів виділили з обласного бюджету, ще понад 50 мільйонів — із бюджетів місцевих громад.

Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

Антидронові тунелі допомагають захистити дороги від атак російських безпілотників і роблять пересування військової та цивільної техніки безпечнішим. За даними ОВА, вже десятки кілометрів ключових автошляхів закриті спеціальними сітками, і роботи тривають щодня.

“Разом із військовим командуванням ми визначаємо найважливіші дороги, які треба захистити першими. Усі дії узгоджуємо з Силами оборони, щоб максимально убезпечити логістику та життя людей”, — йдеться у повідомленні.

У ДонОВА додають, що будівництво таких укриттів зараз — один із головних напрямків роботи влади та Сил оборони. До процесу долучилися Державна спеціальна служба транспорту, інженерні війська ЗСУ та місцеві військові адміністрації.

