Наземна роботизована система. Ілюстративне фото: надане Вільному Радіо 93 ОМБр "Холодний Яр"

Українські війська поблизу Добропілля дедалі частіше використовують наземні роботизовані комплекси для доставки спорядження на позиції. Об’єми таких поставок можуть сягати більш як 30 тонн на місяць.

Про це розповів офіцер 12 бригади “Азов” Нацгвардії на позивний “Будь” в етері “Єдині новини”.

За його словами, нині логістику до передових позицій “азовців” на Добропільському відтинку забезпечують наземними роботами та важкими бомберами. Таким чином вдається вберегти від ризику військових.

“Ми не хочемо ризикувати особовим складом і дорогоцінною технікою зайвий раз. Тому застосовуємо інші засоби — наземні роботизовані комплекси, які допомагають нам виконувати ці функції”, — пояснив “Будь”.

Він уточнив, що об’єми таких логістичних місій, які нині закривають НРК, складають близько 30 тонн, а іноді й більше, корисного навантаження на місяць. Саме такі об’єми допомагають захисникам тримати лінію зіткнення.

Також з настанням холодів, окрім боєприпасів та їжі, на позиції завозять грілки, газові балони та інші засоби для обігріву.

“Зігріваючі засоби — це елементарні грілки, які постійно у великій кількості потрібні на позиціях, щоб зберегти тепло для організму. Позиції, які мають можливість бути далі, хоча б 3-5 кілометрів від лінії фронту, там вже можна використовувати якісь газові балони або прилади для обігріву.

Піхотинець, який йде на бойовий вихід, приходить від 10 до 15 кілометрів пішки. Окрім запасів води, харчів, він має із собою ще брати боєкомплект і засоби обігрівання. Ми максимально стараємось допомагати піхоті логістичними місіями, і наземними дронами, і важкими бомберами, щоб забезпечити виживання хлопців в таких складних умовах”, — каже військовий “Азову”.

