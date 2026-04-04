Жителі Дружківки, яких у березні 2026 року евакуювали з міста. Фото: Дружківська міська військова адміністрація

За березень 2026 року з Дружківської громади евакуювали понад 4 тисячі місцевих. Серед них — 25 дітей. Станом на початок квітня у громаді ще проживають понад 7,5 тисяч людей. Усіх закликають виїжджати з прифронтової громади.

Про евакуації з міста розповіли в Дружківській міській військовій адміністрації.

Серед понад 4 тисяч людей, яких евакуювали у березні, — 1326 чоловіків, 2674 жінки та 25 дітей.

“Дружківська громада перебуває в зоні активних бойових дій, і це не просто слова: руйнуються будинки, магазини, об’єкти інфраструктури, під загрозою життя мирних людей. У таких обставинах найважливішим є убезпечити себе та близьких. Найефективніший спосіб це зробити — виїхати”, — наголошують у пресслужбі Дружківської МВА.

З питань евакуації з Дружківської громади пропонують телефонувати за номерами:

+380 99 227 23 87;

+380 50 183 51 01.

Нагадаємо, 3 квітня 2026 року російська армія вдарила по Дружківці. Один з ударів припав по храму на вулиці Соборній. Ймовірно, йдеться про Свято-Миколаївський храм. Місцевих закликали не відвідувати храми на Великдень.