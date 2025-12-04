Підтримайте Вільне Радіо
Із понад 12 тисяч населення Хлібодарівської громади на підконтрольну частину України евакуювалися та отримали статус ВПО лише третина. Для їхньої підтримки в евакуації з сільського бюджету у 2025 році виділили понад півмільйона гривень. Розповідаємо, на які види допомоги спрямували ці кошти.
Дані щодо ВПО та витрат на них журналістам Вільного Радіо надали у Хлібодарівській сільській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.
Станом на осінь 2025 року на обліку по всій підконтрольній території України зареєстровані 4050 вимушених переселенців із Хлібодарівської громади. Для порівняння: на момент початку повномасштабного вторгнення Росії у громаді проживали 12 374 людини.
У 2025 році на допомогу вимушеним переселенцям із місцевого бюджету спрямували 508 тисяч гривень. Кошти розподілили на:
Нагадаємо, Хлібодарівську сільську військову адміністрацію Волноваського району президент України створив 16 квітня 2025 року. Того дня загалом затвердили десять нових військових адміністрацій в окупованих районах Донецької області.