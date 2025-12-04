Скільки ВПО із Хлібодарівської громади проживають в Україні і як їх підтримує керівництво військової адміністрації. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Із понад 12 тисяч населення Хлібодарівської громади на підконтрольну частину України евакуювалися та отримали статус ВПО лише третина. Для їхньої підтримки в евакуації з сільського бюджету у 2025 році виділили понад півмільйона гривень. Розповідаємо, на які види допомоги спрямували ці кошти.

Дані щодо ВПО та витрат на них журналістам Вільного Радіо надали у Хлібодарівській сільській військовій адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Станом на осінь 2025 року на обліку по всій підконтрольній території України зареєстровані 4050 вимушених переселенців із Хлібодарівської громади. Для порівняння: на момент початку повномасштабного вторгнення Росії у громаді проживали 12 374 людини.

У 2025 році на допомогу вимушеним переселенцям із місцевого бюджету спрямували 508 тисяч гривень. Кошти розподілили на:

одноразову грошову допомогу для оплати дороговартісного лікування, купівлі ліків та амбулаторного лікування для переселенців, які перебувають у важких життєвих обставинах або служать у ЗСУ. На цю підтримку виділили переважну частину коштів — 450 тисяч гривень. Допомогу отримали 15 ВПО із Хлібодарівської громади по 30 тисяч гривень;

виплати по 50 тисяч та 10 тисяч гривень для родин в евакуації при народженні дитини.

Нагадаємо, Хлібодарівську сільську військову адміністрацію Волноваського району президент України створив 16 квітня 2025 року. Того дня загалом затвердили десять нових військових адміністрацій в окупованих районах Донецької області.