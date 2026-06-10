Понад 600 дітей опинилися у зоні примусової евакуації Донецької області на тлі її розширення: де найбільше

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На червень 2026-го більш як 600 дітей опинилися у зоні обовʼязкової евакуації Донецької області — її розширили на окремі вулиця Словʼянська та Краматорська та Біленького. Повністю малечу мають вивезти з Привілля та Малотаранівки. Розповідаємо, скільки мають вивезти.

Про це журналістам Вільного Радіо під час брифінгу розповіла начальниця служби у справа дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває з шести населених пунктів трьох громад регіону. На червень 2026-го там залишаються 629 неповнолітніх — їх побільшало після оголошення чергового розширення зони обовʼязкового виїзду. Так, під нововведення потрапили окремі вулиці Словʼянськ, Краматорська та Біленького. Повну евакуацію малечі проводять у Привіллі та Малотаранівці.

Загалом малеча залишається:

у Миколаївці — 3 дитини (встановити їхнє місцеперебування поки не можуть);

в окремих районах Словʼянська — 333 дитини;

в окремих районах Краматорська — 142 дитини;

у Малотаранівці — 83 дитини;

у Привіллі — 3 дитини;

у Біленькому — 66 дітей.

Загалом від початку цього місяця із небезпеки вдалося евакуювати 34 неповнолітніх, найбільше — з окремих районів Словʼянська. Також були поодинокі випадки у Дружківці та Сергіївці.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються понад 140,4 тисячі людей, з яких близько 8 тисяч — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 16 тисяч цивільних.