Уряд підтримав постанову, якою хочуть оздоровити понад 7 тисяч постраждалих від війни дітей. Відпочиватиме малеча у закладах на заході України. Хто зможе отримати таку підтримку — читайте далі.

За документом, послуги з оздоровлення зможуть отримати більш як 7 тисяч дітей:

військовослужбовців Державної прикордонної служби;

військовослужбовців Національної гвардії;

поліціянтів;

рядового та начальницького складу служби цивільного захисту;

ветеранів;

членів сімей загиблих захисників України;

ВПО.

Відомо, що малеча проходитиме оздоровлення у закладах на заході України. Там є безпечні та комфортні умови проживання, уточнили в уряді.

Щоб отримати послугу, батьки-військовослужбовці Державної прикордонної служби та Національної гвардії можуть подавати довідку №5 в самостійно обрані заклади оздоровлення. Її потрібно сформувати через Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки та оборони.

Фонд соціального захисту людей з інвалідністю оплачуватиме 70% вартості на підставі договорів між місцем оздоровлення та батьками. Решта 30% — після отримання звіту про надану послугу.

Раніше Вільне Радіо розповідало, як українські діти можуть відпочити за програмою “єОздоровлення”. Держава компенсуватиме витрати на подорож. Також є альтернативні можливості для оздоровлення дітей.