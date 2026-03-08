Військовослужбовиці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Фото: Ercin Erturk/AA/picture alliance

Станом на березень 2026 року у Збройних силах України служать понад 75 тисяч жінок. Із них більш як 55 тисяч — військовослужбовиці, і їхня кількість щороку зростає.

Про це у привітанні до Міжнародного дня боротьби за права жінок повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, українські жінки беруть участь у захисті країни нарівні з чоловіками й доводять, що оборона держави не є виключно чоловічою справою.

“Українські жінки — це воїни, командири, медики, зв’язківці, розвідниці, волонтерки, матері та дружини. Вони пліч-о-пліч із чоловіками захищають державу, рятують життя, навчають, лікують, забезпечують та підтримують. Сьогодні українська жінка — це символ гідності, відваги та любові до Батьківщини. Окремо хочу висловити слова подяки нашим українським матерям та дружинам, які знаходять у собі сили, щоб бути для своїх дітей та чоловіків надійною підтримкою”, — додав головнокомандувач ЗСУ.

Сирський також зазначив, що за 12 років російської агресії проти України державними нагородами відзначили 1705 військовослужбовиць за професіоналізм, мужність і відвагу в бою.

Найвищим державним званням “Герой України” нагородили п’ятьох захисниць, трьох із них — посмертно.

Для довідки: У видання “Новинарня” опублікували точні дані кількості жінок у лавах Збройних сил України. Про це журналістам повідомили у Генштабі ЗСУ. Загальна кількість — 76,5 тис. жінок. При цьому кількість жінок-військовослужбовиць становить 56,1 тис. Із них офіцери — 11,5 тис. жінок. Ще 19,5 тис. — цивільні, які працюють в Збройних силах. До десяти тисяч жінок-військовослужбовиць виконують обов’язки в зоні бойових дій.

Нагадаємо, що журналісти Вільного Радіо поспілкувалися з начальницями військових адміністрацій Донеччини про їхній досвід управління під час війни. Жінки-керівниці відповіли на кілька однакових запитань. У матеріалі публікуємо їхні відповіді.





