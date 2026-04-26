Станом на 2026 рік на обліку в органах соціального захисту перебувають близько 1 800 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС родом із Донецької області. Понад 800 із них мають захворювання, пов’язані з опроміненням.
Актуальні дані щодо кількості ліквідаторів аварії на ЧАЕС родом із Донеччини журналістам Вільного Радіо повідомили в Департаменті охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації та в Департаменті соціального захисту населення у відповідях на запити.
За даними Департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, за останні роки ліквідаторів стало втричі менше (1800 зараз проти 5700 у 2022 році).
Крім цього, 1142 учасники ліквідації перебувають на обліку в медичних закладах. Серед них:
Ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи мають право на безкоштовне обстеження та лікування виявлених захворювань, а також профілактику хронічних хвороб. Крім цього, такі люди можуть щороку проходити безкоштовне санаторно-курортне лікування та мають низку пільг. Для цього вони мають перебувати на обліку в лікарнях.
Учасників ліквідації аварії на ЧАЕС в Україні поділяють на 4 категорії:
1 категорія — люди, які здобули інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи (зокрема, ліквідатори наслідків аварії, які захворіли на променеву хворобу).
2 категорія — ті, хто працював у зоні ліквідації аварії:
До другої категорії також відносять місцевих жителів, які проживали в районі ЧАЕС у 1986 році і яких евакуювали.
3 категорія — ті, хто працював у зоні ліквідації аварії:
Крім цього, до третьої категорії відносять таких постраждалих:
4 категорія — ті, хто станом на 1 січня 1993 року проживав, працював або навчався не менш ніж чотири роки на території посиленого радіоекологічного контролю.
До цієї категорії також відносять людей, які:
Зазначимо, дані щодо кількості ліквідаторів аварії, які надали журналістам Вільного Радіо, стосуються лише тих, хто перебуває на обліку в лікарнях на підконтрольній українському уряду території.
Також у відповіді уточнили, що звіт про кількість учасників ліквідації аварії на ЧАЕС формують один раз на рік, і надані дані були актуальні станом на 1 січня 2026 року.
Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розмовляли з бахмутянином Олександром Шаталіним, який 58 разів виїжджав до зони відчуження після аварії на Чорнобильській АЕС. Три місяці він провів у зоні катастрофи, де військові голіруч розбирали заражені будинки. Чоловік поділився спогадами про наслідки техногенної катастрофи.