Станом на 2026 рік у медичних закладах Донеччини залишаються на обліку 1 800 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Ілюстративне фото: Ігор Костін, Sygma/Corbis

Станом на 2026 рік на обліку в органах соціального захисту перебувають близько 1 800 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС родом із Донецької області. Понад 800 із них мають захворювання, пов’язані з опроміненням.

Актуальні дані щодо кількості ліквідаторів аварії на ЧАЕС родом із Донеччини журналістам Вільного Радіо повідомили в Департаменті охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації та в Департаменті соціального захисту населення у відповідях на запити.

За даними Департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, за останні роки ліквідаторів стало втричі менше (1800 зараз проти 5700 у 2022 році).

Крім цього, 1142 учасники ліквідації перебувають на обліку в медичних закладах. Серед них:

1 категорія — 867 людей;

2 категорія — 124 людини;

3 категорія — 122 людини;

також у списку є 29 людей, які народилися від учасників ліквідації аварії 1-3 категорії та мають статус потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС.

Ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи мають право на безкоштовне обстеження та лікування виявлених захворювань, а також профілактику хронічних хвороб. Крім цього, такі люди можуть щороку проходити безкоштовне санаторно-курортне лікування та мають низку пільг. Для цього вони мають перебувати на обліку в лікарнях.

Для довідки: Учасників ліквідації аварії на ЧАЕС в Україні поділяють на 4 категорії: 1 категорія — люди, які здобули інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи (зокрема, ліквідатори наслідків аварії, які захворіли на променеву хворобу). 2 категорія — ті, хто працював у зоні ліквідації аварії: до 1 липня 1986 року — незалежно від кількості робочих днів;

з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року — понад 5 днів;

у 1987 році — понад два тижні. До другої категорії також відносять місцевих жителів, які проживали в районі ЧАЕС у 1986 році і яких евакуювали. 3 категорія — ті, хто працював у зоні ліквідації аварії: з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року — до 5 днів;

у 1987 році — до 14 днів;

у 1988-1990 роках — не менш ніж 30 днів;

у 1986 році на пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або на їх будівництві — не менш ніж два тижні. Крім цього, до третьої категорії відносять таких постраждалих: хто до 1 січня 1993 року проживав на території обов’язкової евакуації щонайменше два роки та добровільної евакуації — не менш ніж три роки;

ті, хто мешкав, працював або навчався на території обов’язкової евакуації щонайменше два роки та добровільної евакуації — не менш ніж три роки. 4 категорія — ті, хто станом на 1 січня 1993 року проживав, працював або навчався не менш ніж чотири роки на території посиленого радіоекологічного контролю. До цієї категорії також відносять людей, які: до 1 липня 1986 року щонайменше два тижні працювали за межами зони відчуження;

у період 1986–1987 років не менш ніж три місяці працювали за межами зони відчуження.

Зазначимо, дані щодо кількості ліквідаторів аварії, які надали журналістам Вільного Радіо, стосуються лише тих, хто перебуває на обліку в лікарнях на підконтрольній українському уряду території.

Також у відповіді уточнили, що звіт про кількість учасників ліквідації аварії на ЧАЕС формують один раз на рік, і надані дані були актуальні станом на 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розмовляли з бахмутянином Олександром Шаталіним, який 58 разів виїжджав до зони відчуження після аварії на Чорнобильській АЕС. Три місяці він провів у зоні катастрофи, де військові голіруч розбирали заражені будинки. Чоловік поділився спогадами про наслідки техногенної катастрофи.