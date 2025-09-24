Скільки випадків домашнього насильства зареєстрували у Краматорську та Слов’янську від початку 2025 року

Правоохоронці. Ілюстративне фото: патрульні Краматорська та Слов'янська

Від початку 2025 року у Краматорську та Слов’янську патрульні понад 200 протоколів за скоєння домашнього насильства.

Про це повідомила пресслужба патрульна поліція Краматорська та Слов’янська.

Там кажуть, що з початку року у цих містах патрульні склали 267 протоколів за скоєння домашнього насильства.

Один з таких випадків стався 22 вересня у Краматорську. Заявниця повідомила поліціантам, що її 49-річний співмешканець, перебуваючи в нетверезому стані, ображав жінку та вдарив її.

За своє правопорушення, кажуть правоохоронці, кривдник отримав протокол за вчинення домашнього насильства (ч.1 ст.173-2 КУпАП). Також йому вручили терміновий заборонний припис, який зобов’язав громадянина залишити місце проживання постраждалої та будь-який спосіб контактувати з нею.

“Домашнє насильство — це проблема, яка не має виправдань. Жодна людина не повинна жити у страху, болю чи приниженні. Якщо ви стали жертвою насильства або знаєте, що хтось поруч страждає, не зволікайте — дійте та подзвоніть до поліції”, — закликали патрульні.

Нагадаємо, з січня по березень 2025 року в Україні зафіксували 967 кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством. У більшості з них вже встановили підозрюваних або передали матеріали до суду.