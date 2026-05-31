Начальник Святогірської ВА Володимир Рибалкін, фото: Донецька ОДА

Начальник Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін оприлюднив декларацію за 2025 рік. Посадовець задекларував понад 1 млн грн зарплати, квартиру на Закарпатті, земельні ділянки на Донеччині та понад 650 тис. грн заощаджень.

Про статки начальника Святогірської ВА журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

Які доходи задекларував Володимир Рибалкін?

За рік роботи у Святогірській міській військовій адміністрації Володимир Рибалкін задекларував 1 396 766 грн зарплати — після сплати податків “на руки” він отримав 1 075 509 грн.

Також у документі зазначені соціальні виплати, пов’язані зі зникненням людини безвісти. Володимир Рибалкін та його дружина Оксана отримали по понад 216 тис. грн такої допомоги.

Крім цього, дружина посадовця задекларувала 2 504 грн виплати за програмою “Національний кешбек” та тисячу гривень допомоги за програмою “Зимова єПідтримка”. Ще тисячу гривень такої ж допомоги отримала донька подружжя Поліна.

Яке майно має родина начальника Святогірської ВА

У жовтні 2024 року Володимир Рибалкін придбав квартиру у місті Свалява на Закарпатті. Площа житла становить 70,88 кв. м, а його вартість — 1 077 000 грн.

Для купівлі квартири посадовець позичив 600 тис. грн в іншої людини. У декларації зазначено, що станом на кінець 2025 року цей борг вже виплачений.

Окрім житла на Закарпатті, родина Рибалкіна задекларувала нерухомість на Донеччині. Зокрема:

житловий будинок площею 122,9 кв. м у Святогірську;

земельну ділянку площею 949 кв. м у Святогірську;

земельну ділянку площею 20 тисяч кв. м у селі Шандриголове;

земельну ділянку площею 1 000 кв. м у селі Тетянівка.

Будинок у Святогірську та одна із земельних ділянок перебувають у спільній частковій власності: 66% належать Володимиру Рибалкіну, ще 34% — Ользі Ткаченко.

Автомобіль та заощадження Володимира Рибалкіна

Єдиним транспортним засобом, який задекларував начальник Святогірської ВА, залишається Volkswagen Polo 1997 року випуску, придбаний за 38 тис. грн. Автомобіль перебуває у власності посадовця з 2007 року.

Також Рибалкін задекларував 400 тис. грн готівкою та понад 255 тис. грн на банківському рахунку.

Окремо в декларації зазначений банківський рахунок дружини посадовця, однак суму коштів на ньому не вказали.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про Володимира Рибалкіна у форматі досьє — зокрема про його біографію, професійний шлях, політичну діяльність і публічну активність до призначення на посаду начальника Святогірської міської військової адміністрації.