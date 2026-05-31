Захисник з Харківщини Максим Бойко. Фото: начальник Дергачівської МВА Вʼячеслав Задоренко, покращене інструментом ШІ

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо Максима Бойка — військового з Дергачів, який двічі ставав на захист України. Життя 29-річного молодшого сержанта обірвалося 3 листопада 2024 року на Покровському напрямку, коли він загинув внаслідок російського обстрілу поблизу села Вишневе. Поховати його родині вдалося тільки у травні 2026 року.

Про загибель військового повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вʼячеслав Задоренко.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його/її життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Максим Бойко народився та жив у Дергачах, що на Харківщині. Там він навчався у першому й третьому ліцеях, а згодом працював за фахом будівельника. Ще у 2016 році чоловік долучився до захисту України та разом із побратимами служив у зоні АТО/ООС. Там він перебував до 2019 року. Після початку повномасштабної війни Максим повторно вступив до Збройних сил України у 2023 році.

Службу він проходив у складі 142-ї окремої механізованої бригади. Воював Максим на Куп’янському та Покровському напрямках, де побратими прозвали його “Маріо”.

З третього листопада 2024 року захисника вважали зниклим безвісти. Згодом стало відомо, що молодший сержант загинув поблизу села Вишневе на Покровському напрямі внаслідок російського обстрілу.

У травні 2026 року тіло військового повернули під час обміну. На момент загибелі Максиму було 29 років.

Рідні та близькі згадують Максима як вольову особистість, відкриту, добру та щиру людину.

У чоловіка залишилися мати, батько, дружина, син, донька, а також двоє братів.

Поховали Максима Бойка на Горянському кладовищі у Дергачі.

Вічна памʼять.