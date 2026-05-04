Понад тисяча полонених, захоплених Росією в 2022 році, досі чекають обміну: що відомо

Обмін полоненими 24 квітня. Фото: Володимир Зеленський

Більшість українців, яких повернули під час “великоднього обміну” 11 квітня, перебувала в російській неволі з 2022 року. Втім, ще понад тисяча захоплених тоді громадян досі чекає обміну. Українська сторона намагається повернути їх у першу чергу, поки не погане ставлення в неволі не далося взнаки.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

“У полоні з 2022 року зараз перебуває понад тисяча людей. Ми працюємо з російською стороною, щоби цих людей повернули в першу чергу, тому що погане харчування і медичне забезпечення, системний садизм до наших цивільних і військових даються взнаки. Ми розуміємо, що ці люди повинні бути в пріоритеті, тому що їхній ресурс вичерпується”, — заявив Богдан Охріменко.

Він уточнив, що від 2022 року в межах репатріаційних заходів Росія передала Україні 375 мертвих військових і цивільних українців, які вважалися полоненими.

“З них 146 були підтверджені МКЧХ як полонені, а перебування в полоні 229-х людей були підтверджені іншими джерелами, серед яких свідчення звільнених з полону, що вони були живі. Росія віддала їхні тіла з ознаками тортур, виснаження, ненадання медичної допомоги”, — уточнив керівник Секретаріату Коорштабу.

