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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них і Милана Соколенко, яка народилася у Краматорську та навчалася у шостому класі Слов’янської школи №12. Дівчинка любила математику, вивчала англійську, малювала й захоплювалася рукоділлям. 10 лютого 2026 року російська керована авіабомба зруйнувала будинок у Слов’янську, де Милана була разом із мамою Мариною. Вони обидві загинули. Дівчинці було 11 років.
Про життя і загибель Милани Соколенко написали в Слов’янському ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 12, де вчилася дівчинка.
Милана Соколенко народилася 8 вересня 2014 року в Краматорську Донецької області. Вона навчалася у 6-А класі Слов’янського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів №12. Дівчинка захоплювалася математикою, вивчала англійську мову. Як і її мама, любила рукоділля та гарно малювала.
У школі Милану згадують старанною, щирою та дружньою дитиною.
“Милана була яскравою дитиною, попереду в якої мало бути ціле життя зі світлими мріями та щасливим майбутнім. Завжди пам’ятатимемо усмішку Милани, старанність та щиру дружбу, яку вона дарувала оточуючим”, — розповіли в її рідній школі.
Вранці 10 лютого 2026 року російські війська атакували Слов’янськ авіаційними бомбами. Одна з них влучила у приватний будинок, де перебували Милана та її мама Марина Соколенко. Обидві загинули на місці.
Внаслідок тієї атаки, за даними Донецької обласної прокуратури, також постраждали щонайменше 14 цивільних, серед яких неповнолітня дитина.
Милану Соколенко та її маму Марину поховали у селі Пригоже Барвінківського району Харківської області.
Вічна памʼять