Милана Соколенко, 11 річна дівчинка родом з Донеччини, яка загинула через обстріл регіону. Фото: Платформа памʼяті “Меморіал”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них і Милана Соколенко, яка народилася у Краматорську та навчалася у шостому класі Слов’янської школи №12. Дівчинка любила математику, вивчала англійську, малювала й захоплювалася рукоділлям. 10 лютого 2026 року російська керована авіабомба зруйнувала будинок у Слов’янську, де Милана була разом із мамою Мариною. Вони обидві загинули. Дівчинці було 11 років.

Про життя і загибель Милани Соколенко написали в Слов’янському ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 12, де вчилася дівчинка.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Любила математику, англійську та рукоділля

Милана Соколенко народилася 8 вересня 2014 року в Краматорську Донецької області. Вона навчалася у 6-А класі Слов’янського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів №12. Дівчинка захоплювалася математикою, вивчала англійську мову. Як і її мама, любила рукоділля та гарно малювала.

Милана Соколенко. Фото: Facebook/Їх УБИЛА росія

У школі Милану згадують старанною, щирою та дружньою дитиною.

“Милана була яскравою дитиною, попереду в якої мало бути ціле життя зі світлими мріями та щасливим майбутнім. Завжди пам’ятатимемо усмішку Милани, старанність та щиру дружбу, яку вона дарувала оточуючим”, — розповіли в її рідній школі.

Російська авіабомба зруйнувала будинок, де була Милана з мамою

Вранці 10 лютого 2026 року російські війська атакували Слов’янськ авіаційними бомбами. Одна з них влучила у приватний будинок, де перебували Милана та її мама Марина Соколенко. Обидві загинули на місці.

Наслідки російської атаки по Словʼянську 10 лютого 2026 року. Фото: Прокуратура України

Внаслідок тієї атаки, за даними Донецької обласної прокуратури, також постраждали щонайменше 14 цивільних, серед яких неповнолітня дитина.

Милану Соколенко та її маму Марину поховали у селі Пригоже Барвінківського району Харківської області.

Вічна памʼять