«Поруч Азов» — простір кухарів України

«Поруч Азов» — це кухарі, які об’єдналися, щоб підтримувати 1-й корпус НГУ «Азов».

Що таке «Поруч Азов»

Алекс Якутов — випускник італійської кулінарної школи IFSE, телеведучий і шеф ресторану при готелі Emily Resort — заснував організацію з переконання, що кухня може бути конкретним інструментом допомоги.

«Поруч Азов» не просто об’єднує фахівців гастросфери, а дає їм спільний напрямок: розвивати українську гастрокультуру і підтримувати тих, хто воює. Сьогодні до спільноти входять шефи з різних міст, кожен із яких робить свій внесок — участю в подіях, майстер-класах або благодійних ініціативах.

Як «Поруч Азов» підтримує 1-й корпус НГУ «Азов»

Організація працює через кілька форматів. Один із них — ініціатива «Якщо з’їм, то задоначу»: заклади харчування долучаються до програми і спрямовують частину виручки від певних страв на потреби корпусу.

Завдяки цьому нещодавно було передано 8 генераторів — а це реальне світло і зв’язок там, де вони критично потрібні.

Другий формат — благодійні гастровечори. Шефи «Поруч Азов» готують авторські страви, гості купують квитки, і весь збір спрямовується на першочергові потреби 1-го корпусу НГУ «Азов».

За минулі півроку вже відбулося шість таких вечорів, зокрема у ресторанах HVOYA (Буковель), Semolino (Тернопіль), “Корона Вітовта (Луцьк), “Вулик” (Володимир), Dynasty (Кам’янець-Подільський) та Dali Bude (Івано-Франківськ). Загалом на цих гастровечерях було зібрано понад 2,5 мільйони гривень.

Що дає членство в «Поруч Азов»?

Учасники отримують доступ до майстер-класів від відомих шефів, регіональних зустрічей і міжнародних освітніх програм. Спільно зі школою IFSE відкрито курс навчання в Італії: місяць теорії та два місяці стажування у реальних ресторанах. Старт запланований на осінь або зиму 2026 року.

Які події чекають на кухарів найближчим часом?

26-27 травня в Emily Resort (Львів) відбудуться дводенні змагання молодих кухарів за звання «Найкращий кухар України» — з майстер-класами від шефів-амбасадорів, нетворкінгом і головним призом у вигляді навчання в Італії. Саме такі події формують те, що учасники і називають «Простір кухарів України».

Як долучитися до «Поруч Азов»?

«Поруч Азов» відкрита для всіх причетних до гастросфери. Актуальна інформація та форма для вступу — на сайті poruchazov.org.