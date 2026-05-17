«Поруч Азов» — простір кухарів України

«Поруч Азов» — це кухарі, які об’єдналися, щоб підтримувати 1-й корпус НГУ «Азов».
Алекс Якутов — випускник італійської кулінарної школи IFSE, телеведучий і шеф ресторану при готелі Emily Resort — заснував організацію з переконання, що кухня може бути конкретним інструментом допомоги.
«Поруч Азов» не просто об’єднує фахівців гастросфери, а дає їм спільний напрямок: розвивати українську гастрокультуру і підтримувати тих, хто воює. Сьогодні до спільноти входять шефи з різних міст, кожен із яких робить свій внесок — участю в подіях, майстер-класах або благодійних ініціативах.
Організація працює через кілька форматів. Один із них — ініціатива «Якщо з’їм, то задоначу»: заклади харчування долучаються до програми і спрямовують частину виручки від певних страв на потреби корпусу.
Завдяки цьому нещодавно було передано 8 генераторів — а це реальне світло і зв’язок там, де вони критично потрібні.
Другий формат — благодійні гастровечори. Шефи «Поруч Азов» готують авторські страви, гості купують квитки, і весь збір спрямовується на першочергові потреби 1-го корпусу НГУ «Азов».
За минулі півроку вже відбулося шість таких вечорів, зокрема у ресторанах HVOYA (Буковель), Semolino (Тернопіль), “Корона Вітовта (Луцьк), “Вулик” (Володимир), Dynasty (Кам’янець-Подільський) та Dali Bude (Івано-Франківськ). Загалом на цих гастровечерях було зібрано понад 2,5 мільйони гривень.
Учасники отримують доступ до майстер-класів від відомих шефів, регіональних зустрічей і міжнародних освітніх програм. Спільно зі школою IFSE відкрито курс навчання в Італії: місяць теорії та два місяці стажування у реальних ресторанах. Старт запланований на осінь або зиму 2026 року.
26-27 травня в Emily Resort (Львів) відбудуться дводенні змагання молодих кухарів за звання «Найкращий кухар України» — з майстер-класами від шефів-амбасадорів, нетворкінгом і головним призом у вигляді навчання в Італії. Саме такі події формують те, що учасники і називають «Простір кухарів України».
«Поруч Азов» відкрита для всіх причетних до гастросфери. Актуальна інформація та форма для вступу — на сайті poruchazov.org. Заповніть форму на сайті та станьте частиною «Поруч Азов».
Це рекламний матеріал. Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на рекламодавця. Вільне Радіо не несе відповідальності за відповідність товару очікуванням споживача.