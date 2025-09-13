Посадовиця ДонОВА із Департаменту ЖКГ придбала квартиру за гроші, які не відповідають її доходам. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Посадовиця Департаменту ЖКГ Донецької обласної військової адміністрації Валерія Юр’єва у серпні 2025 року придбала квартиру в Перечині на Закарпатті за 1,2 мільйона гривень. Впродовж останніх трьох років вона відкладала на рахунки по 10 тисяч доларів. Однак її офіційні доходи за цей період не досягають навіть суми, яку вона відкладала. Причому більша частина доходу — це субсидії, допомога малозабезпеченим родинам та інші виплати. Розповідаємо, що відомо.

Про нову квартиру посадовці журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру декларацій.

Валерія Юр’єва працює заступницею начальника управління та начальницею відділу економіки і тарифної політики управління економіки, фінансів та бухгалтерського обліку в Департаменті ЖКГ Донецької ОВА.

9 серпня 2025 року вона задекларувала, що придбала квартиру в місті Перечин Закарпатської області. Це житло площею 56,4 м², яке Юр’єва оформила на себе. Ціна нерухомості склала 1 214 292 гривні.

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Валерія Юр’єва обрала квартиру в будинку радянської забудови у північно-західній частині міста.

Будинок у Перечині, де придбала квартиру Валерія Юр’єва. Фото: Wikimapia

Які доходи декларувала Валерія Юр’єва протягом останніх 5 років

Журналісти Вільного Радіо проаналізували доходи Валерії Юр’євої за останні роки. Згідно з деклараціями, вона отримала:

за 2024 рік — 263 тис. грн зарплати, 52 тис. грн допомоги малозабезпеченим родинам, 60 тис. грн допомоги ВПО на проживання, 10 800 грн благодійної допомоги, 6 500 грн зимової підтримки, яку виплачують найбільш вразливим категоріям населення, 8 тис. грн субсидії та 7 тис. грн допомоги від держави при народженні дитини;

за 2023 рік — 60 тис. грн допомоги ВПО на проживання, 39 тис. грн допомоги малозабезпеченим родинам, 16 тис. грн субсидії та 10 тис. грн допомоги від держави при народженні дитини;

за 2022 рік — 21 тис. грн зарплати, 15 тис. грн допомоги малозабезпеченим родинам, 50 тис. грн допомоги ВПО на проживання, 4 тис. грн субсидії та 10 тис. грн допомоги від держави при народженні дитини;

за 2021 рік — 529 тис. грн зарплати, 12 тис. грн допомоги від держави при народженні дитини та 6 тис. грн соціальної допомоги;

за 2020 рік — 511 тис. грн зарплати.

Як видно з декларацій, посадовиця щонайменше три роки не отримує зарплату в повному обсязі через декретну відпустку. Та попри це Юр’єва вже кілька років відкладає певні суми.

Перші накопичення у посадовиці з’явилися у 2021 році, тоді вони становили 90 тисяч гривень. Наступного року збереження різко виросли до 15 тисяч доларів, а у 2024-му вже становили 35 тисяч доларів.

Таким чином, саме в період, коли посадовиця мала менші доходи, вона відкладала більше, ніж офіційно заробляла. І все це — попри необхідні витрати на себе та дитину. Водночас Юр’єва не декларує офіційного шлюбу чи виплат на кшталт аліментів.

Посадовиця також вказує у своїй звітності квартири в Донецьку та Краматорську. Але в жодній декларації не зазначено, що вона отримувала компенсацію за житло, втрачене через війну.

Крім того, жінка не декларувала й транспортних засобів, які могла б продати.

Зазначимо, автор цього матеріалу не звертався до НАЗК із проханням перевірити Валерію Юр’єву щодо невизначеності джерел щорічних заощаджень у 10 тисяч доларів.

Річ у тім, що подати таку заяву можливо лише тоді, коли витрати декларанта за звітний період перевищують офіційні доходи на 1 003 500 грн. Сукупні доходи Юр’євої за 2024 рік становили 409 тис. грн, а придбана квартира коштувала 1,2 млн грн. Тобто різниця між її доходами та витратами склала близько 800 тис. грн.

