Перші кадри з фільму “2000 метрів до Андріївки”. Фото: Sundance Institute

Документальна стрічка українського режисера та лауреата премії “Оскар” Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” увійшла до довгого списку фільмів, допущених до номінації на Оскар-2026. Це вже другий фільм Чернова, який змагатиметься за нагороду американської Академії.

Список опублікувала Академія кінематографічних мистецтв і наук

До кваліфікаційного списку цього року включили 201 документальний фільм, 86 міжнародних фільмів та 35 анімаційних стрічок.

Це вже другий фільм Чернова, який боротиметься за “Оскар”.

Для довідки: Фільм “2000 метрів до Андріївки” розповідає історію звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року. Робота над стрічкою тривала майже півтора року. Мстислав Чернов задокументував події разом із фотографом і оператором Associated Press Алексом Бабенком. Продюсерки фільму — Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Монтажем також займалася Мізнер. Музику до стрічки написав дворазовий володар премії “Ґреммі”, композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, відомий своєю музикою для серіалів “Чорнобиль” та “Джокер”. Як і попередня стрічка режисера, “2000 метрів до Андріївки” є частиною співпраці між Frontline та Associated Press, яка досліджує російську війну проти України.

Серед документальних проєктів, які також претендують на нагороди, — “Санаторій” про Куяльник (представник Ірландії в категорії “Міжнародний повнометражний фільм”) та стрічка “Checkpoint Zoo” про евакуацію тварин із харківського екопарку.

Попереднє голосування у категоріях відбудеться 8-12 грудня 2025 року.

Шортлист претендентів оголосять 16 грудня 2025 року, а 22 січня 2026 року Академія оголосить офіційних номінантів.

Раніше ми розповідали, про стрічку Мстислава Чернова та його бачення місії документалістів сьогодні.

Ще у червні 2025-го нова стрічка оскароносного українського режисера Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” перемогла на міжнародному фестивалі документального кіно DocAviv.

Також взимку український режисер здобув нагороду за найкращу режисуру документального кіно на американському кінофестивалі Sundance-2025.