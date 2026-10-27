Наталія Карачевцева — історія жінки з Маріуполя, яка загинула внаслідок російського авіаудару

Жителька Маріуполя Наталія Карачевцева. Фото: платформа памʼяті “Меморіал”.

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо Наталію Карачевцеву, яка народилася й виросла в Маріуполі та працювала головною бухгалтеркою управління Пенсійного фонду України в центральному районі міста. У березні 2022 року вона загинула внаслідок російського авіаудару по будинку. Разом із нею загинула її 12-річна донька Софія.

Про життя і загибель Наталії розповіли на платформі памʼяті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про дорогу вам людину. Це безкоштовно.

Повернулася до Маріуполя після початку повномасштабної війни

Наталія Карачевцева народилася 21 грудня 1975 року й виросла в Маріуполі на Донеччині. Працювала головною бухгалтеркою управління Пенсійного фонду України в центральному районі міста.

Колишня колега Наталії Тетяна Левицька згадує, що та була вольовою людиною, мала гарне почуття гумору та вміла керувати колективом.

“Колись Наталія зайнялася своєю фігурою і стала дуже стрункою. Я такою її і пам’ятаю — стрункою, а ще — швидкою. Наталія мала гарне почуття гумору. Була професіоналкою. Добре керувала своїм відділом”, — розповіла Тетяна.

Згодом жінка поїхала на заробітки за кордон. На початку повномасштабного вторгнення Наталія ще перебувала за межами України, але одразу повернулася до Маріуполя, де її 12-річна донька Софія гостювала в подруги матері Наталії Оселедько та її сина Дмитра.

Під час облоги Маріуполя обидві родини переховувалися у приватному будинку в центрі міста, неподалік від драматичного театру. Щоб забезпечити себе їжею, Наталія разом із Дмитром ходила по продукти та розводила багаття для приготування їжі.

“Наталія Карачевцева була моєю найнадійнішою людиною під час облоги”, — казав Дмитро Оселедько для Платформи пам’яті “Меморіал”.

Загинула під час авіаудару по будинку

У ніч із 10 на 11 березня 2022 року російська армія завдала авіаудару по району, де переховувалися обидві родини. Будинок, у якому вони перебували, війська зруйнували бомбардуваннями. Наталія Карачевцева загинула на місці, а її донька Софія та Дмитро Оселедько — зазнали поранень.

“Коли у ніч на 11 березня авіабомба впала на сусідній будинок, ми були у ванній. Потім я бачу спалах, а далі — повний морок. Контузія… Моя мама обличчям у підлогу втиснулася, матір Соні, Наталія Карачевцева, також одразу загинула. Соня і я були поранені. Вона кричала: “Діма, допоможи!”. На нас упав будинок”, — пригадав ту ніч Дмитро.

Наталія загинула миттєво. Частину її тіла знайшли сусіди й поховали поблизу школи №7. Згодом — 10 червня — останки жінки перепоховали на Старокримському кладовищі. Доньку Софію доправили до лікарні, однак врятувати її не вдалося.

Наталії Карачевцевій було 46 років. У неї залишилися старша донька, мати та колишній чоловік.

Вічна пам’ять.