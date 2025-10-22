Підтримати
Повернувся на фронт після поранення: згадаймо захисника з Донеччини Владислава Сагайдачного

Валерія Пащенко
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо військового 92-ї штурмової бригади Владислава Сагайдачного з Волноваської громади. Він підписав контракт у 2020 році та захищав Харківщину після початку повномасштабного вторгнення. Загинув військовий 17 листопада 2023-го, йому було 27 років.

Про Владислава Сагайдачного написали на сайті Волноваської міської військово-цивільної адміністрації.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його/її життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram, Instagram чи Facebook. Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Владислав Сагайдачний народився 2 жовтня 1996 року в селі Свободне під Волновахою. Дитинство провів у селищі Донське, що неподалік. Там навчався у місцевій школі, а після випуску опанував спеціальність зварювальника. Згодом працював за фахом у Новотроїцькому рудоуправлінні, а також паралельно навчався заочно, щоб здобути вищу освіту.

У 2020 році Владислав підписав контракт і приєднався як військовий до 92-ї окремої штурмової бригади. Окрім служби, брав участь у військовому параді в Києві.

З початком повномасштабного вторгнення Владислав захищав Харківщину — спершу сам обласний центр, а потім позиції на Куп’янському напрямку.

У 2022 році захисник дістав осколкового поранення в руку, але після операції швидко відновився й повернувся до служби. Того ж року чоловіка нагородили відзнакою міністра оборони України за поранення.

Життя Владислава обірвалося 17 листопада 2023 року. Він загинув під час виконання бойового завдання. Захисникові було 27 років.

Вічна памʼять.

