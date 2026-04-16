Денис Солоп. Фото: Платформа пам'яті "Меморіал"

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Дениса Солопа — оборонця Маріуполя, який помер 13 лютого 2026 року в Києві через наслідки катувань у російському полоні. Йому було 25 років.

Історію життя військового опублікували на платформі пам’яті “Меморіал”.

Денис Солоп народився 24 жовтня 2000 року в селі Любимівка на Херсонщині. Навчався у місцевій школі, був відмінником, особливо любив англійську мову. Згодом продовжив навчання у Каховській школі №5.

“Він був добрим і дружелюбним. Завжди мені допомагав, був домашнім. Усюди встигав — добре навчався, гарно декламував вірші, вправно рахував задачі з математики. Згодом захопився тенісом і здобув чимало відзнак — грамоти, кубки, медалі та подяки”, — згадує мати захисника Наталія.

Після школи Денис вступив до Новокаховського коледжу, де здобув фах механіка. Певний час працював пекарем, а згодом його призвали на строкову службу. Служив у військовій частині 3057 у Маріуполі.

“Сину подобалося в армії. Казав, що це його справа, адже з дитинства мріяв стати поліцейським. Обіймав посаду старшого стрільця”, — розповідає мати.

Повномасштабне вторгнення Денис зустрів у Маріуполі у складі 12 бригади оперативного призначення. 8 березня він востаннє вийшов на зв’язок — привітав рідних із святом. Згодом зв’язок обірвався.

17 березня 2022 року військовий потрапив у полон. Його утримували в Оленівській колонії, а пізніше — у Горлівці та Чистяковому (до декомунізації місто мало назву Торез) на тимчасово окупованій території Донецької області.

Додому Денис повернувся 24 серпня 2024 року під час обміну військовополоненими. Після цього тривалий час проходив лікування і реабілітацію.

“Два місяці провів у лікарні, а загалом відновлення тривало близько пів року. Після полону почалися серйозні проблеми зі здоров’ям: із нирками, турбував біль у спині, були ускладнення з носом. У висновку про смерть зазначено — гостра ішемічна хвороба серця”, — розповіла пані Наталія.

13 лютого 2026 року Денис Солоп помер у Києві.

Йому було 25 років.

Захисника поховали на Берковецькому кладовищі. У нього залишилися мама, вітчим і сестра.

Світла пам’ять.