“Артемівське” ігристе, соледарська сіль, азовстальський кришталь, вітражне скло з Костянтинівки. Ці та інші речі раніше виготовляли підприємства Донеччини, але зараз більшість із них можна придбати лише на аукціонах або онлайн-магазинах вживаних речей.

Скло з Костянтинівки

З початку XX століття Костянтинівка мала славу “скляної столиці”. Тут виробляли різні види скла, у тому числі автомобільне. Тутешній ТОВ “Гласкомерц” — єдине підприємство в Україні, що виробляло листове прокатне, візерункове й армоване скло, а також скло для геліосистем і теплиць. У 2025 році, коли за Костянтинівку тривають бої, візерункове скло костянтинівського заводу в онлайн-магазинах має позначку “немає в наявності”.

Скло з Костянтинівки, скриншот

Скло з Костянтинівки, скриншот

А пляшки з тутешнього скла продають на аукціонах.

Скло з Костянтинівки, скриншот

Скло з Костянтинівки, скриншот

Азостальський кришталь

Завод “Азовсталь”, який під час боїв за Маріуполь у 2022 році став останнім бастіоном українських захисників, раніше був відомий своїм металургійним виробництвом. Втім, багато маріупольців мали у себе в домівках й азовстальський кришталь. Зараз келихи або вази з Азовсталі можна придбати лише “з рук” на сайтах оголошень.

Кришталь з Азовсталі, скриншот

Кришталь з Азовсталі, скриншот

“Артемівське” ігристе

Відоме “Артемівське”, ігристе вино з Бахмута, тепер виготовляють на Одещині. Втім, на сайтах оголошень ще можна придбати ігристе, виготовлене саме у Бахмуті. Пляшка такого напою, виготовленого до повномасштабного вторгнення, на українських маркетплейсах коштує від 4 тис. грн до 30 тис. грн. Продають навіть порожні пляшки від “Артемівського” — за них просять від 350 до 750 грн за штуку.

"Артемівське" ігристе з Бахмута, скриншот

"Артемівське" ігристе з Бахмута, скриншот

Соледарська сіль

Завод “Артемсіль” працював на Донеччині з 1881 року та був найбільшим солевидобувним підприємством у Центральній і Східній Європі. До початку активних штурмів Соледара з заводу встигли вивезти 20 тонн солі. У 2023 році її розфасували у 100 тисяч пачок і продавали по 500 грн за штуку. Частину коштів від продажу направили на потреби ЗСУ.

На сайтах оголошень можна знайти пропозиції придбати запаси солі, що збереглися ще з часів до повномасштабного вторгнення. Ціни — 320–400 грн за 10-кілограмовий мішок, 30 грн — за кілограм.

Соледарська сіль, скриншот

Соледарська сіль, скриншот

Соледарська сіль, скриншот

Є і колекційні варіанти, наприклад, 1,5-кілограмова пачка за майже 2 тис. грн. Продавець зазначає, що придбав її у місті під час окупації у 2022 році.

Соледарська сіль, скриншот

Дружківська порцеляна

Збанкрутілий Дружківський порцеляновий завод був єдиним виробником порцеляни на території України. Серед товарів заводу — посуд, статуетки та інші вироби.

Клеймо для позначки дружківської порцеляни мало вигляд шахтарської лампи.

Порцеляна з Дружківки, фото: Рарітетус

Порцеляна з Дружківки, сервіз "Донбас", фото: Рарітетус

Зараз в інтернет-магазинах можна купити тарілки з Дружківки.

Порцеляна з Дружківки, скриншот

