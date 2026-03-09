Гітара Yamaha FS100. Ілюстративне фото: Ekatalog

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Уродженець Слов’янська Максим Т. попросив у знайомого гітару нібито “на новорічні свята”, після чого виклав її на продаж. Чоловік визнав провину в суді, йому призначили рік пробації.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігуранта справи оприлюднили на порталі “Судова влада”.

Суд встановив, що 15-16 грудня 2025 року обвинувачений перебував у гостях у знайомого та побачив у його спальні шестиструнну гітару Yamaha FS100C BLK. Він вирішив попросити інструмент на деякий час, нібито аби грати на ньому під час прийдешніх новорічних свят

Знайомий погодився позичити інструмент, після чого фігурант справи продав його. Гітара коштувала 4 466,34 гривні.

24 лютого 2026 року прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості. Згоду на це дав і потерпілий.

Суд кваліфікував дії фігуранта справи як шахрайство (ч. 1 ст. 190 ККУ) та призначив покарання: один рік пробаційного нагляду. Засуджений зобов’язаний періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, а також не виїжджати за межі України без погодження з пробаційним органом.

Протягом 30 днів після 4 березня фігурант справи може подати апеляцію. Якщо цього не станеться, вирок набуде законної сили.

Гітару суд залишив у розпорядженні потерпілого

Нагадаємо, житель Словʼянська майже шість місяців не відсилав кошти на утримання своєї дитини, тож тепер проведе рік у вʼязниці. Його визнали винним у злісному ухиленні від сплати аліментів. Чоловік не заперечував та пішов на угоду.