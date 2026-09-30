Тетяна Івах — біографія: що відомо про 36-річну продавчиню зі Слов’янська, яка загинула від авіаудару

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 36-річна Тетяна Івах зі Слов’янська. Жінка працювала продавчинею, а у вільний час любила вишивати бісером ікони.
Про життя Тетяни Івах розповіли у Меморіалі Слов’янської міської територіальної громади.
Тетяна народилася та все життя прожила у Слов’янську. Навчалася у школі №21 у мікрорайоні Семенівка, а після її закінчення вступила до Слов’янського енергобудівного технікуму.
Після навчання Тетяна деякий час працювала завідувачкою складу на Словкурорті, а далі її трудовий шлях був переважно пов’язаний із торгівлею.
До початку повномасштабної війни жінка працювала продавчинею в одному з магазинів одягу. Пізніше влаштувалася у продуктовий магазин у мікрорайоні Східний, де живе її родина. А за місяць до загибелі почала працювати продавчинею в мікрорайоні Черевківка.
Рідні згадують Тетяну як надзвичайно добру та світлу людину. Вона любила рукоділля — вишивала бісером ікони та створювала різноманітні вироби.
24 лютого 2025 року, у третю річницю повномасштабного російського вторгнення, військові країни-агресорки завдали авіаудару по Черевківці. Тетяна у цей час була на роботі.
Тетяну Івах поховали на кладовищі мікрорайону Семенівка. Жінці було 36 років. У Слов’янську у неї залишилися батьки, чоловік, син та молодший брат.
Вічна та світла пам’ять загиблій.