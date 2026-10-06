Ілляна Полякова — біографія: що відомо про 31-річну фрилансерку з Краматорська, яка загинула від російського удару

Ілляна Полякова. Фото: Платформа пам’яті “Меморіал”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 31-річна Ілляна Полякова з Краматорська. Жінка працювала продавчинею-консультанткою, згодом стала фрилансеркою та працювала з дому. Разом із мамою вона допомагала безпритульним тваринам.

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Про життя Ілляни Полякової розповіли на Платформі пам’яті “Меморіал”.

Ілляна народилася 2 вересня 1991 року та все життя прожила у Краматорську. Їй був 31 рік.

Жінка працювала у торгівлі — була продавчинею-консультанткою. Згодом стала фрилансеркою та працювала з дому. Також Ілляна вивчала англійську мову.

“Ілляна та її мама були дуже добрими. Обожнювали тварин, лікували та годували безпритульних котиків. У той період, коли вони загинули, мали п’ять котів, яких принесли з вулиці”, — каже подруга родини.

1 лютого 2023 року російські військові атакували Краматорськ. Ввечері ракета влучила у житловий будинок на вулиці Марата в центрі міста.

Внаслідок удару під завалами загинули четверо людей. Серед них були Ілляна та її мама Надія.

“Ілляну дістали останньою. Поряд не стало її мами Надії”, — розповіла подруга сім’ї.

За її словами, ракета влучила безпосередньо у квартиру, де жили жінки.

В Ілляни Полякової залишилися брат, тітка та інші рідні.

Вічна та світла пам’ять загиблій!