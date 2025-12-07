Алла Висоцька, яка загинула під час повномасштабного вторгнення Росії. Фото: Волноваська райдержадміністрація

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Алла Висоцька. Жінка більшість життя відпрацювала в амбулаторії села Шахтарське: спочатку як санітарка, а потім як молодша сестра. Після відкритого вторгнення росіян вона залишилась у селі та допомагала старості як громадська діячка.

Про загибель жінки повідомив начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Кравченко.

Алла народилася 9 травня 1968 року в селі Шахтарське. Після навчання працювала санітаркою у Шахтарській амбулаторії. З 2012 року стала молодшою сестрою в амбулаторії.

“Вона була завжди готовою допомогти тим, хто потребував турботи й підтримки. Згодом виконувала обов’язки підсобного робітника для суспільно-корисних робіт на території Шахтарського старостинського округу”, — уточнює Сергій Кравченко.

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, жінка залишилась у рідному селі Шахтарське, де долучилася до громадських ініціатив та допомагала місцевому старості, уточнюють у Волноваській райдержадміністрації.

Жінка загинула 14 жовтня 2024 року. У пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації зазначають, що того дня російські окупанти вдарили по селу керованою авіабомбою “УМПБ Д-30 СН”.

Внаслідок вибуху поранення дістали троє місцевих, серед яких була й Алла. Жінку разом з іншими постраждалими доставили до лікарні, але медики не змогли її врятувати. Вона померла від отриманих поранень.

“Алла Вікторівна була доброю, працьовитою, чуйною людиною. Її життя було прикладом відданості праці та любові до людей”, — пише Сергій Кравченко.

У Волноваській райдержадміністрації додають, що медикиня мала чимало друзів та велику родину.

“Була дуже гарною людиною, справедливою та сильною жінкою. Віддавала всю свою любов онучці”, — пишуть у пресслужбі Волноваської райдержадміністрації.

Світла пам’ять.