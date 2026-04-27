Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Романа Бєлицького — жителя Покровська, керівника відділення “Нової пошти”, який попри небезпеку залишився та працював у рідному місті.
Історію життя Романа опублікували на платформі пам’яті “Меморіал”.
Роман Бєлицький народився і все життя прожив у Покровську. За два дні до загибелі йому виповнилося 33 роки.
Останні вісім років чоловік працював у “Новій пошті”. Починав із посади вантажника, згодом був приймальником, сканувальником, менеджером, а пізніше став керівником відділення.
Колеги згадують його як веселу й компанійську людину, а як керівника — вимогливого, справедливого та доброго.
“Роман піклувався про своїх колег, вів за собою. Підтримував командний дух. Казав, що не може уявити, як виїде з рідного міста. Що працюватиме до останнього…” — згадує колега Романа Ольга Моісеєнко.
Чоловік часто збирав друзів у себе вдома, щоб поспілкуватися за чашкою кави на веранді чи посмажити шашлики. Також у вільний час любив пограти у комп’ютерні ігри.
Після початку повномасштабної війни Роман вивіз дружину та маленьку доньку до Дніпра. Сам залишився у Покровську та продовжив працювати, щоб підтримувати родину.
Колеги кажуть, що останні місяці він працював більше з почуття відповідальності перед земляками, ніж заради зарплати.
“Ситуація в місті з кожним днем ставала загрозливішою. Я говорив із ним за кілька годин до загибелі… Він збирався через кілька днів евакуюватися. Та не встиг. Прийшов з роботи і буквально через годину загинув. Роман був дуже хорошим співробітником”, — розповів територіальний менеджер “Нової пошти” Станіслав Добравлянін.
Життя Романа Бєлицького забрав російський артобстріл Покровська 24 вересня 2024 року.
“Прилетіло чітко у двір його будинку. Там також загинув найкращий друг Романа, Олександр, вони товаришували ще з садочка”, — розповів колега загиблого Станіслав Колотуша.
У Романа залишилися дружина, донька й інші рідні.
Світла пам’ять.