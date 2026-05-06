Правоохоронці ідентифікували російського командира, який може бути причетний до страт цивільних у Шандриголовому

Російські військові стратили цивільного у Шандриголовому. Фото: прокуратура Донеччини

Командиру 237-го танкового полку Збройних сил РФ заочно оголосили підозру в порушені законів та звичаїв війни. За даними слідства, він віддав накази вбивати цивільних у Шандриголовому.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, йдеться про командира штурмового взводу штурмової роти мотострілецького батальйону 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії Московського військового округу ЗС РФ. Цей підрозділ брав участь в боях проти українських військових в районі Шандриголового Лиманської громади 17 вересня 2025 року.

Так, під час спроби штурмувати населений пункт підозрюваний віддав наказ особовому складу провести зачистку житлової забудови, де ховалися від російського вогню місцеві жителі, кажуть у прокуратурі.

“Вони (місцеві жителі,— ред.) були одягнені у цивільний одяг, не мали при собі зброї, а отже не несли жодної загрози російським штурмовикам. Попри це, командир наказав відкрити вогонь на ураження і неодноразово підтвердив свій наказ”, — йдеться у матеріалах справи.

Правоохоронці також оприлюднили фрагмент із радіоперехоплень, у якому російський командир каже:

“Перевіряйте автомати, готуйте гранати… і відразу готуйтеся до того, що доведеться вбивати людей. Вбивати всіх без розбору, ну, не враховуючи дітей… Зачищати всі будинки… всіх у розстріл! Заходьте всередину, зачищайте, оглядайте — у готовності вбити все живе”.

Як встановили слідчі, на виконання наказу штурмовики вбили щонайменше одного жителя села. Аби приховати сліди воєнного злочину, тіло цивільного сховали на території будинку. Дії росіянина кваліфікують як порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Йому заочно повідомили про підозру.

Нагадаємо, 24 вересня 2025-го росіяни, ймовірно, розстріляли цивільну сім’ю в селищі Шандриголове на Лиманському напрямку. Зі слів військових, окупанти взяли у заручники дитину та використовують її для прикриття своїх груп та подальшого просування на відтинку.