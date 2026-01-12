Правила продовження виплат ВПО з січня 2026 року оновили: що потрібно знати

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

З січня 2026-го діють оновлені правила виплат для переселенців, оскільки у новому році змінився граничний дохід. Кому на наступні шість місяців продовжать підтримку — читайте далі.

Про зміни повідомив голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов.

За його словами, одним із головних критеріїв для продовження підтримки переселенців залишається дохід сім’ї або ж однієї людини за останні 3 місяці.

Так, аби претендувати на виплати 2-3 тисячі гривень середньомісячний сукупний дохід на людину не має перевищувати розмірів чотирьох прожиткових мінімумів. Це стосується ВПО, які втрати працездатність.

Водночас з січня 2026 року розмір граничного доходу збільшили — до 10 380 гривень на одну ВПО (раніше він був 9 444 гривень). Це, зі слів Фролова, сталося через збільшення прожиткового мінімуму — до 2 595 гривень.

Автоматично виплати продовжать отримувати:

літні люди із пенсією до 10 380 гривень;

люди з інвалідністю I–II груп;

діти з інвалідністю до 18 років;

діти-сироти та дорослі з їх числа до 23 років;

прийомні батьки, батьки-вихователі та опікуни.

“Ми неодноразово наполягали на справедливих критеріях по виплатах ВПО — щомісячний дохід на особу не більше 2 мінімальних зарплат (на сьогодні це 17294 грн), однак парламент навіть не розглянув нашу ініціативу”, — резюмував посадовець.

Нагадаємо, уряд продовжив виплати на проживання вразливим категоріям до лютого 2026-го. Суми грошової підтримки залишили без змін.