Президент Зеленський підписав законопроєкти №14366 та 14367, які пропонують продовжити строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Верховна Рада підтримала ініціативи ще 14 січня.

Про це йдеться у картках законопроєктів №14366 та 14367 на сайті Верховної Ради України.

Тепер воєнний стан і мобілізація в Україні діятимуть щонайменше до 4 травня 2026 року. Відповідні стани за час повномасштабного вторгнення в Україні продовжили вже 18 разів.

Законопроєкт №14366 “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” набере чинності з дня опублікування, а №14367 “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” — з 3 лютого 2026 року, йдеться на сайті Верховної Ради.

Що відомо про воєнний стан та мобілізацію в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій території України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

У квітні 2024-го президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Про основні положення, які дійшли до другого читання, розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Нагадаємо, війська країни-агресорки планують активізувати наступ у бік Слов’янська та Краматорська, стверджує розвідка. Нині у зоні відповідальності 11-го корпусу окупанти зосередили близько 80 тисяч військових.