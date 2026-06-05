Президент України Володимир Зеленський. Ілюстративне фото: Офіс президента

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до очільника Росії Володимира Путіна з відкритим листом, у якому запропонував провести особисту зустріч у нейтральній країні, аби врегулювати війну. Він закликав російську сторону до припинення вогню та визначення чіткої дати прямих переговорів.

Відкритий лист розмістили на сайті Офісу Президента України.

“Я пропоную вам зустріч. Усі чули, як ваші представники, посміхаючись, говорили, що я начебто можу приїхати в Москву. Але після таких 26 років українському лідеру у вашій столиці, як і російському лідеру в Києві, робити нічого. Є країни, які традиційно приймають лідерів для вирішення питань війни і миру. Швейцарія, Туреччина, країни Арабського світу – багато хто може і хоче прийняти цю зустріч”, — йдеться у листі президента Зеленського.

Він зазначив, що до переговорного процесу мають бути залучені Європа та США, оскільки, як зазначив Зеленський, обидві сторони потребують гарантій безпеки. На час переговорів Україна готова повністю припинити вогонь — моніторинг режиму тиші може забезпечити американська сторона.

“Спроба встановити реальну тишу – це найкращий старт, щоб почати говорити один з одним. Ми вважаємо, що це буде не просто спробою, а реальним припиненням вогню, якщо ви цього захочете”, — зазначив Володимир Зеленський.

У випадку продовження війни, стверджує президент, Росії не вдасться захопити Донецьку область і до кінця 2026 року.

“… Ви вже регулярно, раз на кілька місяців, переносите крайні терміни захоплення наших регіонів, передусім Донецької області. Ви не захопите її і цього року”, — заявив президент.

Він також запропонував розпочати обмін полоненими за принципом “всіх на всіх” і зробити кроки для повернення цивільних та дітей, вивезених з України під час війни. Окрім цього, відкинув вимоги країни-агресорки щодо виходу українських військових із Донецької області як передумову для початку перемовин.

“Лінія фронту зараз — це лінія, з якої має початися дипломатія… Вибір зараз за вами. Досить війни. Україна пропонує закінчити цю війну”, — йдеться у листі.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що лист направлять дипломатичними каналами до Володимира Путіна, а також, що українська сторона очікує “змістовної” відповіді на цю пропозицію.

Речник очільника країни-агресорки Дмитро Пєсков вже підтвердив, що у Кремлі бачили це повідомлення. Путіну про нього доповідатимуть “пізніше”.

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 травня, відбувся перший етап обміну військовополоненими у форматі “1000 на 1000”, про який Україна та Росія домовилися за американського посередництва. Додому з російської неволі вдалося повернути 205 українців, всі вони — військовослужбовці. Серед оборонців є ті, які чекали обміну з 2022 року.

Станом на початок доби 5 червня другого етапу “великого обміну” ще не відбулося.