Нагородження українських медиків 26 липня. Фото: Офіс Президента

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

З нагоди Дня медичного працівника, який відзначають в Україні 27 липня, Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та почесними званнями українських медиків. Серед них є щонайменше двоє людей із Донецької області — очільниця Костянтинівської Інфекційної лікарні Надія Шейченко та фельдшер ДСНС Донеччини Сергій Усов.

Про відзначення Надії Шейченко повідомив начальник Донецької обласної ОДА/ОВА Вадим Філашкін. Про нагородження Сергія Усова написали у пресслужбі ГУ ДСНС України в Донецькій області.

Надія Шейченко присвятила медицині 52 роки: розпочинала кар’єру лікарем-бактеріологом, згодом працювала інфекціоністкою, очолювала відділення, а зрештою — стала виконувачкою обов’язків директора Костянтинівської Інфекційної лікарні.

“Під час пандемії заклад одним із перших на Донеччині почав приймати хворих на COVID-19. А після початку повномасштабного вторгнення Надія Шейченко організувала релокацію лікарні із зони активних бойових дій: вдалося вивезти обладнання, зберегти колектив і відновити роботу на новому місці”, — написав Вадим Філашкін.

Нині медзаклад працює у селі Борова Фастівського району Київської області (вул. Глібова, 3).

Другу нагороду — орден «За мужність» III ступеня — отримав фельдшер ДСНС у Донецькій області Сергій Усов.

“За багаторічну службу та роботу в районах повторних обстрілів. Після авіаудару по Костянтинівці разом із колегами декілька днів безперервно розбирав завали попри загрозу нових атак”, — йдеться у повідомленні ДСНС.

Нагадаємо, Костянтинівська інфекційна лікарня, очільниця якої Надія Шейченко отримала звання, під час пандемії COVID-19 була однією з опорних у Донецькій області: лікарі приймали сотні хворих, а в пікові місяці фіксували до п’яти смертей на добу. Медзаклад також зіткнувся з відмовою міського моргу приймати померлих від коронавірусу та перевантаженням старої електромережі через десятки кисневих концентраторів. Журналісти Вільного Радіо побували в медзакладі у грудні 2021 року та розповіли, в яких умовах медики лікували хворих на COVID-19 зі всього регіону.