Поліцейський з Харкова Денис Лозовий. Фото з сімейного архіву

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо лейтенанта поліції Дениса Лозового з Харкова. Із 2015 року він служив у поліції, брав участь в АТО, а після початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на Харківщині. 14 листопада 2025 року Денис загинув поблизу Липців, коли російський FPV-дрон влучив в автомобіль, в якому їхали поліцейські.

Про життєвий шлях та службу Дениса Вільному Радіо розповіла його мати Олена.

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Дитинство у Харкові, навчання та перші роки роботи

Денис Лозовий народився 26 квітня 1995 року в Харкові. Тут минули його дитинство й юність. Після дев’ятого класу він вступив до транспортного технікуму, де здобув фах механіка. Згодом працював слюсарем у Харківському трамвайному депо, а у 2020 році заочно закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю “Право” та отримав офіцерське звання.

У дитинстві Денис грав у футбол у дитячо-юнацькій школі “Металіст”. За словами матері, він завжди був на зв’язку з рідними, цікавився їхнім життям і знаходив час поспілкуватися.

“Він був відповідальним, дуже добрим хлопчиком. Іноді дуже сором’язливий. Любив бабусю та дідуся, мене і молодшу сестру Софію. Постійно всім телефонував, цікавився, як справи, підтримував. Виховували його бабуся, дідусь і я”, — розповідає жінка.

Служба в поліції та бойові виїзди під час війни

У 2015 році чоловік вступив на службу до поліції. Спочатку працював у районному підрозділі, пізніше — у спецпідрозділі “Харків-1”, який згодом реорганізували у полк поліції особливого призначення Харківської області.

У складі підрозділу він брав участь в антитерористичній операції на Донеччині та Луганщині. Побував у службових відрядженнях у Волновасі, Маріуполі та Селидовому.

Після початку повномасштабного вторгнення Денис разом із побратимами працював переважно на Куп’янському напрямку. Поліцейські допомагали евакуйовувати цивільних, виїжджали до Липців, Веселого та інших населених пунктів, працювали у групах швидкого реагування, проводили слідчі дії й забезпечували громадський порядок у Харкові.

За словами матері, він завжди ретельно готувався до кожного виїзду.

“Якщо розуміли, що потрібно йти на завдання, він завчасно передивлявся всі матеріали, брав усе необхідне. Готувався не тільки сам, а й готував команду, яка йшла разом із ним”, — згадує Олена.

Поліцейський Денис Лозовий. Фото з архіву родини

Чоловік мріяв про закінчення війни, але хотів, аби вона завершилася перемогою України.

Як Денис підтримував зв’язок із рідними під час служби

Про службу Денис удома майже не розповідав. Під час коротких телефонних розмов повторював, що в нього все гаразд.

“Він ніколи не ділився деталями бойових виїздів. Завжди казав: «Усе добре». Ми коротко спілкувалися, і він мене заспокоював. Ще часто жартував: «У мене, як у кішки — дев’ять життів»”, — розповідає мати.

Через постійні відрядження рідним бачитися вдавалося нечасто — приблизно раз на пів року. Коли Денис повертався до Харкова, насамперед їхав до бабусі. Не забував і про молодшу сестру.

“Він телефонував Софійці, питав: «Як справи? Маму слухаєшся? Як навчання?». Хотілося, щоб ми бачилися частіше, але не виходило”, — говорить жінка.

Денис Лозовий разом із матірʼю Оленою. Фото з сімейного архіву

Що відомо про останній бойовий виїзд Дениса Лозового

14 листопада 2025 року Денис разом із побратимами-поліцейськими вирушив на чергове бойове завдання. Поблизу Липців на Харківщині російський FPV-дрон влучив у їхній автомобіль.

У машині перебували четверо поліцейських. Денис сидів на передньому сидінні зліва, тоді як кермо було розташоване праворуч.

“Вони їхали вчотирьох. Денис сидів попереду зліва, і весь удар прийшовся на нього. Один із побратимів потім сказав на прощанні, що Денис своїм тілом закрив хлопців. Вони вижили, хоча були поранені”, — розповідає Олена.

Денис Лозовий під час служби. Фото з архіву родини

За кілька місяців до загибелі чоловік отримав звання лейтенанта. За словами матері, він був людиною, яка не боялася відповідальності й першою приходила на допомогу.

“Як завжди, десь щось — Денис перший. Я казала: «Дениска, треба себе берегти». А моя мама, Пелагія Петрівна, завжди просила: «Дениска, не спіши». Але вийшло, що Дениска раніше за нас усіх пішов”, — говорить жінка.

“Він був моїм кращим товаришем”: спогади побратима та пам’ять про Дениса Лозового

Про загибель Дениса його друг і побратим Артур Погорєлов дізнався дорогою на командно-спостережний пункт у Куп’янському районі.

“Я не міг повірити, що це трапилося саме з ним. Питав, може, все не так, може, ця інформація неправдива. Мені було дуже важко прийти до тями після цієї звістки”, — згадує Артур.

Денис був не лише побратимом, а й найближчим другом. Перед виїздами вони разом обговорювали завдання, радилися й допомагали одне одному.

“Він був моїм кращим товаришем, якого я добре знав і на якого міг покластися. Будь-яке завдання ми часто обговорювали разом. Тепер їду кудись машиною, і в голові виникають думки: що б Денис сказав у тій чи іншій ситуації”, — говорить побратим.

Денис Лозовий разом із побратимами. Фото з архіву сімʼї

За роки служби Денис Лозовий отримав низку нагород. Серед них — відзнаки Президента України “За участь в антитерористичній операції” та “За оборону України”, медалі “За оборону Маріуполя”, “За оборону України”, а також нагороди Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції.

17 листопада 2025 року чоловіка поховали на Алеї Слави у Харкові.

Рідні Дениса Лозового закликають вшанувати його пам’ять і підтримати петицію про надання йому звання Героя України посмертно. Підтримати ініціативу можна за посиланням.

Світла пам’ять.