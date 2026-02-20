Підтримати
Про Соледар готують фільм: жителів просять долучитись архівами

Ганна Назарова
Фільм про Соледар планують зробити у місцевій міськраді. Для цього збирають архівні фото та відео. Переселенців з громади запрошують поділитись матеріалами для фільму. 

 

Про це повідомили у Соледарській міськраді.

Соледарська МВА, відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради у співпраці з  IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives в рамках платформи культурних ініціатив створюють фільм про місто.

Для створення фільму шукають людей, у яких збереглися архіви, фотографії, відео, панорами, особисті матеріали про Соледар. 

“Ми працюємо над художньо-документальним відео-проєктом із використанням сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, що дозволить оживляти, анімувати та делікатно реконструювати втрачені простори”, — зазначають організатори.

Які матеріали можна надіслати для фільму:

  • фотографії у високій якості (оригінальні файли, без стискання через месенджери), бажано у максимальній роздільній здатності (RAW, TIFF, JPEG високої якості);
  • відео у високій роздільній здатності (Full HD, 4K — якщо є);
  • панорамні знімки;
  • фото або відео у форматі 360°;
  • архіви професійних фотографів (репортажні, міські пейзажі, інтер’єри, події);
  • сімейні архіви, міські свята, буденні моменти, життя вулиць, будівлі та архітектурні елементи, просто фото міських чи приміських локацій;
  • аерозйомка.

Матеріали або пропозиції можна надсилати на електронну пошту: [email protected] з приміткою “Соледар”.

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном: (095) 68-22-411 (Тетяна).

Нагадаємо, влітку 2025 року журналісти Вільного Радіо показували, який вигляд має Соледар під час окупації.

