Про Соледар готують фільм: жителів просять долучитись архівами

Фільм про Соледар планують зробити у місцевій міськраді. Для цього збирають архівні фото та відео. Переселенців з громади запрошують поділитись матеріалами для фільму.
Про це повідомили у Соледарській міськраді.
Соледарська МВА, відділ культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради у співпраці з IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives в рамках платформи культурних ініціатив створюють фільм про місто.
Для створення фільму шукають людей, у яких збереглися архіви, фотографії, відео, панорами, особисті матеріали про Соледар.
“Ми працюємо над художньо-документальним відео-проєктом із використанням сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, що дозволить оживляти, анімувати та делікатно реконструювати втрачені простори”, — зазначають організатори.
Які матеріали можна надіслати для фільму:
Матеріали або пропозиції можна надсилати на електронну пошту: [email protected] з приміткою “Соледар”.
За детальною інформацією звертайтесь за телефоном: (095) 68-22-411 (Тетяна).
Нагадаємо, влітку 2025 року журналісти Вільного Радіо показували, який вигляд має Соледар під час окупації.