Підприємець, який торгував нелегальними цигарками та рідинами для електронних сигарет у Словʼянську, має сплатити 85 тисяч гривень штрафу. Чоловік провину визнав і готовий платити. Арешт на товари суд скасував: продукцію без акцизу мають знищити, решту повернуть власнику.

Про це йдеться у вироку Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 20 лютого 2026 року.

За даними суду, навесні 2025 року підприємець почав купувати у невстановлених людей сигарети, тютюн і нікотиновмісні рідини без акцизних марок і документів про походження. Цю продукцію він пропонував клієнтам у своєму магазині в Слов’янську разом із легальними товарами.

У листопаді минулого року правоохоронці задокументували продаж пачки сигарет без акцизної марки за 70 гривень. Того ж дня під час обшуку в магазині вилучили цілу партію нелегальної продукції: сотні пачок сигарет різних брендів, понад 17 кг тютюну, одноразові електронні сигарети, нікотинові рідини та супутні товари.

Експертиза підтвердила, що деякі вилучені вироби не відповідали державним стандартам і були виготовлені з порушенням вимог законодавства.

Обвинувачений уклав угоду з прокурором та повністю визнав провину. Суд врахував щире каяття, відсутність судимостей і те, що злочин належить до не тяжких. В підсумку фігуранту призначили 85 тисяч гривень штрафу за порушення та додатково стягнули понад 37 тисяч гривень за проведення експертизи товару.

Частину вилученої продукції повернули обвинуваченому. А що стосується нелегальних товарів, то їх повинні знищити в установленому законом порядку.

Йдеться про:

724 пачки сигарет різних марок,

понад 17 кілограмів тютюну,

83 електронні сигарети

понад 3 л рідини, що використовується в електронних сигаретах.

Готівку, вилучену під час обшуку, суд постановив повернути власнику.

