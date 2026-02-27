Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Підприємець, який торгував нелегальними цигарками та рідинами для електронних сигарет у Словʼянську, має сплатити 85 тисяч гривень штрафу. Чоловік провину визнав і готовий платити. Арешт на товари суд скасував: продукцію без акцизу мають знищити, решту повернуть власнику.
Про це йдеться у вироку Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 20 лютого 2026 року.
За даними суду, навесні 2025 року підприємець почав купувати у невстановлених людей сигарети, тютюн і нікотиновмісні рідини без акцизних марок і документів про походження. Цю продукцію він пропонував клієнтам у своєму магазині в Слов’янську разом із легальними товарами.
У листопаді минулого року правоохоронці задокументували продаж пачки сигарет без акцизної марки за 70 гривень. Того ж дня під час обшуку в магазині вилучили цілу партію нелегальної продукції: сотні пачок сигарет різних брендів, понад 17 кг тютюну, одноразові електронні сигарети, нікотинові рідини та супутні товари.
Експертиза підтвердила, що деякі вилучені вироби не відповідали державним стандартам і були виготовлені з порушенням вимог законодавства.
Обвинувачений уклав угоду з прокурором та повністю визнав провину. Суд врахував щире каяття, відсутність судимостей і те, що злочин належить до не тяжких. В підсумку фігуранту призначили 85 тисяч гривень штрафу за порушення та додатково стягнули понад 37 тисяч гривень за проведення експертизи товару.
Частину вилученої продукції повернули обвинуваченому. А що стосується нелегальних товарів, то їх повинні знищити в установленому законом порядку.
Йдеться про:
Готівку, вилучену під час обшуку, суд постановив повернути власнику.
Раніше ми писали, що на Донеччині викрили підпільних виробників алкоголю та цигарок.