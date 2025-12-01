Продуктивність кухонної витяжки — як правильно розрахувати при виборі

Витяжка на кухні — це не тільки про комфорт, а й про здоров’я родини. Якщо вона працює недостатньо потужно, то запахи їжі розповсюджуються по всій квартирі, а на меблях осідає жир. Якщо ж продуктивність завелика, прилад може шуміти й витрачати більше електроенергії. В каталозі VENTOLUX є безліч цікавих варіантів витяжок, проте вибирати модель на око — не найкраще рішення, й важливо попередньо розрахувати оптимальну потужність. Розглянемо, як саме робити такі розрахунки, щоб не помилитися з вибором.
Основне правило: витяжка повинна забезпечувати повне оновлення повітря на кухні 10–12 разів за годину. Для цього використовується формула: Продуктивність (м³/год) = Площа кухні (м²) × Висота стелі (м) × 12
Ця цифра — є мінімальним показником. Рекомендується завжди закладати запас у 20–30%, щоб витяжка справлялася навіть у складних умовах, коли одночасно готується кілька страв, двері відчинені або вентиляційний канал має вигини.
Формула розрахунку проста, але дуже корисна. Вона допомагає уникнути двох крайнощів: купівлі слабкої витяжки, яка не впорається з запахами, та надто потужної, яка буде шуміти і витрачати зайву енергію.
Продуктивність витяжки — важливий параметр, але не єдиний. Є ще цілий ряд факторів, які впливають на комфорт використання, довговічність техніки та ефективність її роботи.
При виборі витяжки важливо враховувати не лише цифри у характеристиках, а й деталі, які впливають на ваш комфорт: рівень шуму, тип керування, легкість догляду, дизайн та навіть довжину повітропроводу. Коли всі ці фактори підібрані правильно, витяжка стане надійним помічником на кухні.
Форма, розмір і продуктивність витяжки мають велике значення, але головне — щоб вона відповідала саме вашим звичкам і простору. З асортиментом Ventolux ви легко знайдете ту модель, яка стане ідеальним поєднанням краси та функціональності.
Це рекламний матеріал. Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на рекламодавця. Вільне Радіо не несе відповідальності за відповідність товару очікуванням споживача.