Продуктивність кухонної витяжки — як правильно розрахувати при виборі

Фото: ventolux.ua

Витяжка на кухні — це не тільки про комфорт, а й про здоров'я родини. Якщо вона працює недостатньо потужно, то запахи їжі розповсюджуються по всій квартирі, а на меблях осідає жир. Якщо ж продуктивність завелика, прилад може шуміти й витрачати більше електроенергії. Розглянемо, як саме робити такі розрахунки, щоб не помилитися з вибором.

Формула розрахунку продуктивності витяжки

Основне правило: витяжка повинна забезпечувати повне оновлення повітря на кухні 10–12 разів за годину. Для цього використовується формула: Продуктивність (м³/год) = Площа кухні (м²) × Висота стелі (м) × 12

Ця цифра — є мінімальним показником. Рекомендується завжди закладати запас у 20–30%, щоб витяжка справлялася навіть у складних умовах, коли одночасно готується кілька страв, двері відчинені або вентиляційний канал має вигини.

Покроковий розрахунок за формулою:

Виміряйте площу кухні. Наприклад, довжина 4 м × ширина 3 м = 12 м². Помножте на висоту стелі. 12 × 2,7 = 32,4 м³ — це об’єм приміщення. Помножте на коефіцієнт 12. 32,4 × 12 = 388,8 м³/год — мінімальна продуктивність. Додайте запас 20–30%. 388,8 + 30% ≈ 505 м³/год. Саме таку витяжку варто обирати для ефективної роботи.

Формула розрахунку проста, але дуже корисна. Вона допомагає уникнути двох крайнощів: купівлі слабкої витяжки, яка не впорається з запахами, та надто потужної, яка буде шуміти і витрачати зайву енергію.

На що ще звернути увагу під час вибору витяжки

Продуктивність витяжки — важливий параметр, але не єдиний. Є ще цілий ряд факторів, які впливають на комфорт використання, довговічність техніки та ефективність її роботи.

Тип плити. Газова плита потребує потужнішої витяжки через продукти згоряння. Для електричних чи індукційних плит достатньо стандартних розрахунків.

Розмір витяжки. Вона не повинна бути вужчою за варильну поверхню. Ідеально, коли витяжка трохи ширша за плиту.

Режим роботи. Відведення повітря назовні — найефективніше. Рециркуляція з вугільним фільтром — рішення для квартир без вентиляційного каналу, але потребує більшої потужності.

Рівень шуму. Оптимальний показник — 50–60 дБ. Для кухонь-студій краще брати моделі з низьким рівнем шуму (до 45 дБ).

Вентиляційний канал. Чим коротший і пряміший повітропровід, тим краща ефективність. Кожен вигин знижує потужність на 5–10%.

Енергоефективність. Сучасні мотори витрачають менше електроенергії. Це особливо важливо для тих, хто готує щодня.

При виборі витяжки важливо враховувати не лише цифри у характеристиках, а й деталі, які впливають на ваш комфорт: рівень шуму, тип керування, легкість догляду, дизайн та навіть довжину повітропроводу. Коли всі ці фактори підібрані правильно, витяжка стане надійним помічником на кухні.

При виборі витяжки важливо враховувати не лише цифри у характеристиках, а й деталі, які впливають на ваш комфорт: рівень шуму, тип керування, легкість догляду, дизайн та навіть довжину повітропроводу. Коли всі ці фактори підібрані правильно, витяжка стане надійним помічником на кухні.