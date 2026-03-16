Компанія Прогрестех-Україна пропонує низку програм для студентів та випускників, які прагнуть розвиватися в інженерній сфері. Програми включають навчання та стажування, отримання теоретичних знань у поєднанні з практичним досвідом.

Мета та зміст програми

Програма курсів спрямована на підготовку спеціалістів до працевлаштування в провідних конструкторських центрах авіаіндустрії. Здобути професію авіаційної інженерії можуть студенти (випускники) технічних та природничих спеціальностей, які навчаються або навчалися в університетах та коледжах України. Крім того, опанувати нову професію можуть інженери із досвідом роботи поза межами авіакосмічної галузі.

На курсах вивчається:

теоретична механіка;

механіка матеріалів;

будівельна механіка;

матеріалознавство;

3D-моделювання та інші дисципліни.

Усі вони викладаються з нуля, тому розібратися в темах зможуть навіть ті, хто не стикався з ними раніше. Програма навчання сфокусована переважно на практичних завданнях. Теорію слухачі опановують здебільшого самостійно на основі навчальних методик, котрі детально роз’яснюються на семінарах.

Після завершення навчання випускники проходять підсумкову співбесіду. За відповідності отриманих знань та навичок Прогрестех-Україна запрошує успішних на роботу. Навчання безоплатне.

Як та де проводиться навчання

Навчання проводиться в офлайн-форматі на базі тренінгових центрів компанії в Києві та Дніпрі.

Про компанію Прогрестех Україна відгуки позитивні, адже можна отримати нову та високооплачувану професію в затребуваній галузі. Зручна програма навчання дає змогу займатися у вечірній час та на вихідних, тобто не відриватися від здобуття іншої освіти або роботи. Набір слухачів здійснюється щорічно, а самі курси тривають 8 місяців.

Курси «Основи конструювання авіаційної техніки» — можливість у стислі терміни опанувати нову професію та отримати престижну роботу. Акцент на практичних заняттях — одна з головних переваг компанії Прогрестех-Україна.