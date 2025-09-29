Оренда житла для переселенців. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Чинна програма компенсації оренди для переселенців не дала очікуваного результату. У Мінрозвитку визнають проблеми й разом із депутатами готують законопроєкт, який зменшить податки для орендодавців та зробить умови прозорішими для переселенців.

Про це розповіла заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська у коментарі Вільному Радіо.

За її словами, головні причини таких результатів програми — високі податки та “тіньовий” ринок оренди. Через це більшість угод залишаються поза офіційними механізмами, а допомога фактично не доходить до людей.

“Ми спілкуємося з шаленою кількістю громадських організацій, які опікуються ВПО, ми розуміємо запит щодо того, щоб держава могла допомогти більше. У наших колег з Міністерства соціальної політики є проєкт, який передбачає компенсацію частини плати за оренду такого житла. Але разом з тим, станом на зараз ми бачимо невисокий результат цього проєкту. І розуміємо, що продукт потребує доопрацювання”, — зазначила Козловська.

Заступниця міністра повідомила, що уряд разом із депутатами готує законопроєкт, який має змінити ситуацію. У документі, який поки що готують до публікації, передбачили:

спрощення декларування доходів;

податкові пільги для власників, які здаватимуть квартири переселенцям — їм не доведеться сплачувати податок і подавати декларації.

За даними Державної податкової служби, протягом 2024 року лише 900 громадян задекларували дохід від здачі житла в оренду. Сукупно вони отримали понад 16 мільйонів гривень — це менше ніж 3 мільйони гривень податку до бюджету.

Для довідки: Програму пільгової оренди для ВПО держава почала тестувати у 2024 році. Спочатку вона працювала у 9 областях, а зараз вже поширюється на всю країну. Переселенці, які витрачають на оренду понад 30% доходу, можуть отримати субсидію. Важливою умовою є офіційний договір найму. Водночас більша частина переселенців в Україні віддає половину доходу саме за оренду житла. Про це свідчить минулорічне опитування Міжнародної організації з міграції (МОМ). 60% опитаних переселенців у середньому витрачають на оренду житла 8 500 гривень з комунальними послугами. Це становить понад половину доходу сім’ї. 53% ВПО повідомили, що проживають у квартирах, 33% – у будинках, 8% із них проживають у кімнатах, а ще 5% – у тимчасовому житлі.

Нагадаємо, що переселенці мають право на безкоштовне проживання у прихистках, наданих державою по всій території країни. Втім, деякі з них зіштовхуються з вимогами сплачувати оренду або комунальні послуги. Ми підготували роз’яснення: чи можуть власники такої нерухомості вимагати оплату за проживання та послуги ЖКГ.