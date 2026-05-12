Програму іпотечного житла для ВПО профінансували ще на 25 млн євро: відбір заявок вже розпочали

Банк розвитку Ради Європи надіслав черговий транш на 25 мільйонів євро, аби профінансувати програму іпотечного житла для ВПО. Відбір на участь в ініціативі вже розпочали – грошей вистачить на більш як 500 родин.
Про це повідомили на Урядовому порталі.
Там розповіли, що транш у 25 мільйонів євро вже надійшов до Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Україна отримала ці кошти завдяки Рамковій угоді про позику від Банку розвитку Ради Європи. Загальний обсяг фінансування – 50 мільйонів євро.
Як зазначають урядовці, грошей із нового траншу вистачить на пільговий іпотечний кредит для понад 500 родин переселенців. Участь у програмі можуть взяти ВПО, які:
Ознайомитися з умовами програми, перевірити статут або ж подати заявку можна за цим посиланням. Переможці отримають доступ до пільгового іпотечного кредитування на таких умовах:
Відбір проходитиме у штатному режимі методом випадкової комп’ютерної вибірки через сервіс RandomPicker.com, погоджений міжнародними партнерами проєкту. Транслюватимуть його онлайн 14 травня о 15:00 на YouTube.
