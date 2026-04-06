"Пройшли вже шість кіл пекла": з Дружківки евакуювали ще шістьох людей

З оточеної боями Дружківки “Білі Янголи” евакуювали ще шістьох людей. Нині правоохоронцям доводиться пропрацьовувати детальний маршрут, аби вивести цивільних безпечно. Окупанти полюють на будь-які автівки дронами.
Про це розповіли у ГУНП Донеччини.
За їхніми словами, ситуація в Дружківці з кожним днем погіршується — вулиці нині спорожнілі та понівечені обстрілами, а на дорогах – згорілі автівки. Пересуватися містом надзвичайно небезпечно, адже російські безпілотники полюють на будь-який транспорт. Через постійні атаки дедалі більше мешканців наважуються залишити свої домівки, зауважили правоохоронці.
Нині правоохоронцям доводиться детально прораховувати логістику, аби врахувати безпекову ситуацію в місті. Спочатку людей забирають із найнебезпечніших районів. Під час чергового рейсу “Білим Янголам” вдалося евакуювати ще шістьох людей.
“Ми пройшли вже шість кіл пекла. На сусідній вулиці прилетів дрон, у нас зник улюблений кіт. Потім були ще прильоти – і в нас, і в сусідів. Хата постраждала. А потім ще й на город прилетіло. Треба було раніше виїжджати, але ми вірили, що стане краще”, – розповіла одна з жінок.
Серед врятованих також літня маломобільна мешканка. За нею приїхала донька, яка раніше вже виїхала з небезпечного району:
“Я виїхала ще в лютому, а мама не хотіла. А тепер сама каже: “Забирай, бо вже не можу тут жити”.
Евакуйованих передали волонтерам, які допоможуть людям дістатись більш безпечних областей.
Нагадаємо, 3 квітня 2026 року російська армія вдарила по Дружківці. Один з ударів припав по храму на вулиці Соборній. Ймовірно, йдеться про Свято-Миколаївський храм. Місцевих закликали не відвідувати храми на Великдень.