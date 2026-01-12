Околиці Торецька, лютий 2025 року. Ілюстративне: Instagram/libkos

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Від серпня 2025 року цивільних на території охопленої боями Торецької громади не поменшало. Нині там досі залишаються орієнтовно 136 людей, із яких щонайменше 37 перебувають у тимчасовій окупації.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит до Торецької міської військової адміністрації.

Так, найбільше людей досі живуть у самому Торецьку. Станом на січень 2026 року в місті перебувають близько 45 жителів. Також цивільні не залишають шість інших населених пунктів громади, три з яких офіційно визнали тимчасово окупованими:

селище Щербинівка — 30 людей;

селище Новоспаське — 15 людей;

селище Суха Балка — 9 людей;

селище Північне (тимчасово окуповане) — 18 людей;

місто Залізне (тимчасово окуповане) — 12 людей;

селище Нью-Йорк (тимчасово окуповане) — 7 людей.

Через бої організувати централізовану евакуацію цивільних із Торецької громади неможливо. Востаннє вона відбулася ще наприкінці квітня минулого року. А щонайменше з липня жителі не залишали громаду взагалі.

Нагадаємо, у серпні 2025 року війська РФ оточили Торецьк із трьох сторін. Наприкінці року аналітики порталу DeepState вже позначали все місто як тимчасово окуповане, проте українська влада офіційно цього не визнає.