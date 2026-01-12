Підтримайте Вільне Радіо
Від серпня 2025 року цивільних на території охопленої боями Торецької громади не поменшало. Нині там досі залишаються орієнтовно 136 людей, із яких щонайменше 37 перебувають у тимчасовій окупації.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді на запит до Торецької міської військової адміністрації.
Так, найбільше людей досі живуть у самому Торецьку. Станом на січень 2026 року в місті перебувають близько 45 жителів. Також цивільні не залишають шість інших населених пунктів громади, три з яких офіційно визнали тимчасово окупованими:
Через бої організувати централізовану евакуацію цивільних із Торецької громади неможливо. Востаннє вона відбулася ще наприкінці квітня минулого року. А щонайменше з липня жителі не залишали громаду взагалі.
Нагадаємо, у серпні 2025 року війська РФ оточили Торецьк із трьох сторін. Наприкінці року аналітики порталу DeepState вже позначали все місто як тимчасово окуповане, проте українська влада офіційно цього не визнає.