Прощання з українським військовим. Ілюстративне фото: АрміяInform

Президент України Володимир Зеленський розкрив актуальні дані про втрати серед українських військових від початку повномасштабного вторгнення. За офіційними даними, від 24 лютого 2022 року загинули вже понад 55 тисяч захисників та захисниць. Рівно рік тому президент заявляв, що втрати близько на 10 тис. менші.

Актуальними даними президент поділився у інтерв’ю французькому каналу France 2.

Також президент зазначив, що є “значна” кількість військових, яких Україна вважає зниклими безвісти. Конкретної кількості він не розкрив, як і не сказав, скільки оборонців зазнали поранень внаслідок війни.

Володимир Зеленський зазначив, що нині Росія намагається завдати “ще більших страждань українцям”, аби вони прийняли умови призупинення війни на умовах країни-агресорки. “США називають це компромісом, однак насправді це є ультиматумом від Москви”, зазначив президент (Росія вимагає виходу українських сил із підконтрольних українському уряду районів Донецької області, — ред).

“У разі поразки України Росія наступатиме. Їхні безпілотники можуть діяти глибоко в межах своїх кордонів. Дальність польоту їхніх ракет необмежена. Вони завдаватимуть ударів усюди”, — попередив Володимир Зеленський про можливий наступ Росії на інші країни Європи.

Як змінювались офіційні оцінки втрат Сил оборони України під час вторгнення

1 грудня 2022 року радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на війні загинули від 10 до 13 тисяч військових.

До другої річниці повномасштабного вторгнення цю тему вперше прокоментував президент Зеленський. Він зазначив, що за час війни станом на 25 лютого 2024 року загинули 31 тисяча військовослужбовців.

8 грудня 2024 року президент заявив, що від початку повномасштабного вторгнення загинули 43 тисячі військових. Також було відомо про 370 тис. випадків надання допомоги пораненим.

4 лютого 2025 року вийшло інтерв’ю Володимира Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Тоді президент заявив, що за час вторгнення загинули 45 100 військових, ще загалом 390 тис. разів оборонці зазнавали поранень.

Втрати російські сторони, за оцінками України, кратно більші. Генеральний штаб ЗСУ вважає, що на 5 лютого Росія втратила 1 243 840 людей вбитими, пораненими, полоненими та зниклими безвісти.