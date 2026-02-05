Вячеслав Корся. Фото: Платформа пам’яті “Меморіал”

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо старшого матроса Вячеслава Корсю — морського піхотинця зі 137-го окремого батальйону морської піхоти, який загинув 18 березня 2022 року в Миколаєві, прикривши собою побратима. Захисникові було 27 років.

Історію життя Вячеслава опублікували на платформі пам’яті “Меморіал”.

Вячеслав Корся народився 10 лютого 1995 року в селі Ясенове Друге Любашівського району Одеської області. Згодом жив в Одесі. Після проходження строкової військової служби на початку 2016 року він підписав контракт зі 137-м окремим батальйоном морської піхоти у складі 35-ї окремої бригади морської піхоти.

Того ж року Вячеслав узяв участь у міжнародних військових навчаннях “Сі Бриз-2016”, склав присягу морського піхотинця та закінчив повний курс підготовки командирів відділень базового рівня у військовій частині А3163.

Згодом до війська долучилися й інші члени його родини: старший брат Владислав, пізніше — батько Василь Сергійович, а також двоє дядьків — Олександр Дяченко та Вячеслав Аведенко.

Восени 2021 року контракт Вячеслава завершився. У той період він навчався на останньому курсі Одеської державної академії технічного регулювання та якості та планував операцію на очах — зір погіршився за час служби. Операцію запланували на 28 лютого 2022 року, адже після реабілітації він збирався знову повернутися до війська.

Однак уже в перші дні повномасштабного вторгнення Вячеслав із позивним SWAT знову став до строю та повернувся у рідний батальйон. Він боронив Одещину й Миколаївщину, брав участь у боях поблизу Білозірки та Первомайського.

“На бойових виїздах Слава завжди був зі мною. Я знав, що можу на нього покластися — він ніколи не підведе. Він завжди навчався, радився, підтримував у будь-якій ситуації. Не боявся, сміливо дивився в очі ворогу, був патріотом своєї країни. За всі роки служби мав бездоганний послужний список”, — згадував командир Вячеслава — Олесь Середович.

18 березня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по військовій казармі в Миколаєві ракетами типу “Калібр”. Під час атаки Вячеслав Корся прикрив собою побратима та загинув. Разом із ним того дня поліг і його рідний дядько Олександр Дяченко.

Вячеслав так і не побачив омріяного сина:

“Через чотири місяці після ракетного удару в нього народився син, якого він дуже чекав. 16 березня, коли Вячеслав востаннє був удома, він дізнався, що точно буде хлопчик. І того ж дня дав йому ім’я”, — розповідає мати загиблого захисника Ліна Анатоліївна.

За час служби Вячеслава нагородили медалями “За участь в антитерористичній операції”, “За жертовність та любов до України”, нагрудним знаком “Ветеран війни”. Посмертно його відзначили медаллю “За військову службу Україні” та орденом “За мужність” III ступеня.

Поховали воїна в селі Великий Дальник Одеської області.

У Вячеслава залишилися син Вячеслав, брат Владислав із дружиною Валентиною, сестра Софія, батьки Василь Сергійович і Ліна Анатоліївна, а також племінниці Марія та Даринка.

Світла пам’ять загиблому захиснику України.