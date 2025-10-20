Підтримайте Вільне Радіо
Приміський електропоїзд № 7010/7009 Кам’янське-Пасажирське — Краматорськ з 21 жовтня курсуватиме до Слов’янська. У зворотному напрямку електричка їхатиме, як і раніше — з Краматорська.
Про це повідомили на сайті Укрзалізниці.
Там розповіли, що з 21 жовтня 2025-го міняють графік руху приміських поїздів № 7010/7009 Кам’янське-Пасажирське — Краматорськ. Тепер вони курсуватимуть до Слов’янська.
Електричка прибуватиме на станцію Слов’янськ об 11:24. Охочі доїхати до Краматорська можуть пересісти на наступний найближчий рейс через годину — №6819 Слов’янськ – Краматорськ, написали в Укрзалізниці.
Там уточнили, що зміни запровадили через безпекову ситуацію.
Крім того, електричка № 6818 Краматорськ — Слов’янськ тимчасово не курсуватиме.
Переглянути зміни та розклад електропоїзда № 7010/7009 можна за цим посиланням.
Нагадаємо, Укрзалізниця отримала шість нових плацкартних вагонів. Це перша закупівля вагонів такого класу за часів незалежності України. Їх додали до рейсу зі Львова до Краматорська. У нових вагонах передбачені місця для зберігання ручної поклажі, столики та сидіння для верхніх полиць, розетки, світильники та інше.