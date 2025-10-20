Підтримати
Приміська електричка Кам’янське-Пас. — Краматорськ тепер курсуватиме до Слов’янська (деталі)

Богдан Комаровський
Приміський електропоїзд № 7010/7009 Кам’янське-Пасажирське — Краматорськ з 21 жовтня курсуватиме до Слов’янська. У зворотному напрямку електричка їхатиме, як і раніше — з Краматорська.

Про це повідомили на сайті Укрзалізниці.

Там розповіли, що з 21 жовтня 2025-го міняють графік руху приміських поїздів № 7010/7009 Кам’янське-Пасажирське — Краматорськ. Тепер вони курсуватимуть до Слов’янська. 

Електричка прибуватиме на станцію Слов’янськ об 11:24. Охочі доїхати до Краматорська можуть пересісти на наступний найближчий рейс через годину — №6819 Слов’янськ – Краматорськ, написали в Укрзалізниці. 

Там уточнили, що зміни запровадили через безпекову ситуацію. 

Крім того, електричка № 6818 Краматорськ — Слов’янськ тимчасово не курсуватиме.

Переглянути зміни та розклад електропоїзда № 7010/7009 можна за цим посиланням

Електричка Краматорськ — Кам’янське-Пасажирське: який маршрут 

  • Краматорськ, Шпичкине, Ясногірка, Слов’янськ, Шидловська, Бантишеве;
  • Гусарівка, Барвінкове, Язикове, Гаврилівка, Дубове, Близнюки, Лозова;
  • Самійлівка, Варварівка, Ароматна, Павлоград-1, Орлівщина, 156 км, Самар-Дніпровський;
  • Кулебівка, Підгороднє, Самарівка, 195 км, Н.Д.Вузол-Парк Л.З, Нижньодніпровськ;
  • Дніпро-Гол., Діївка, Сухачівка, 169 км, 165 км, Запоріжжя-Кам’янське, Кам’янське-Пас.

Електричка Кам’янське- Пасажирський — Слов’янськ: який маршрут 

  • Кам’янське-Пас, Запоріжжя-Кам’янське, 165 км, Сухачівка, Діївка;
  • Дніпро-Гол, Нижньодніпровськ, Н.Д.Вузол-Парк Л.З, Н.Д.Вузол-Парк Е.Г;
  • 195 км, Самарівка, Підгороднє, Кулебівка, Самар-Дніпровський, 156 км, Орлівщина;
  • Павлоград-1, Ароматна, Варварівка, Самійлівка, Лозова, Близнюки;
  • Барвінкове, Гусарівка, Шидловська, Слов’янськ.

Нагадаємо, Укрзалізниця отримала шість нових плацкартних вагонів. Це перша закупівля вагонів такого класу за часів незалежності України. Їх додали до рейсу зі Львова до Краматорська. У нових вагонах передбачені місця для зберігання ручної поклажі, столики та сидіння для верхніх полиць, розетки, світильники та інше.

