Приніс додому гранату й випадково підірвав гостя: у Слов’янську засудили чоловіка за ненавмисне травмування іншого

Граната, ілюстративне фото: Нацполіція

Житель Слов’янська Максим Ш. побачив гранату поблизу профілакторію та вирішив віднести її додому. Свою знахідку він показав гостю, але випустив з рук — снаряд вибухнув і поранив товариша. За це чоловіка засудили.

Про цей вирок журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень, а ім’я засудженого опублікували на порталі “Судова влада”.

За даними слідства, ввечері 15 червня 2025 року чоловік знайшов одну наступальну осколкову ручну гранату неподалік будівлі профілакторію на території мікрорайону “Хімік” у Слов’янську і приніс додому. Пізніше, коли до нього прийшов знайомий військовий, хазяїн, будучи напідпитку, випадково випустив гранату з рук. Снаряд вибухнув, внаслідок чого військовий дістав травм. Наступного дня під час обшуку правоохоронці виявили уламки гранати.

На судовому засіданні обвинувачений свою провину повністю визнав і уклав угоду з прокурором про визнання винуватості у незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 128 Кримінального кодексу України) та необережному тілесному ушкодженні (ст. 128 Кримінального кодексу України).

Фігуранту присудили 1 рік умовно. Також він має заплатити за судові експертизи 23 тисяч гривень. До 28 листопада засуджений та прокурор мають право оскаржити вирок.

Нагадаємо, ще одного жителя Слов’янська засудили на до року умовно за те, що той катався з гранатою по місту.