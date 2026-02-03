Людмила Супрунова, загибла жителька Слов’янська. Фото: Платформа пам’яті “Меморіал”

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Людмила Супрунова зі Слов’янська. Жінка пропрацювала 24 роки у локомотивному депо, була одружена та виховувала двох синів. Взимку 2025 року в будинок родини Супрунових влучив російський ударний безпілотник. Людмила загинула на місці.

Про життя і загибель Людмили Супрунової розповіли на сайті “Меморіал Слов’янської міської територіальної громади”.

Людмила Супрунова народилася 18 жовтня 1983 року у Слов’янську. Навчалася у місцевій школі №6, після чого здобула освіту в залізничному технікумі.

Саме з залізницею Людмила вирішила пов’язати своє майбутнє. Після закінчення технікуму у 2002 році вона прийшла працювати до Слов’янського локомотивного депо. Цій справі вона присвятила 24 роки. Працювала робітницею виробничих лазень господарської дільниці. У цьому ж депо свого часу працювали і її батьки — Олександр та Любов Рештак.

Колеги згадують Людмилу як людину, з якою було легко працювати і яка сумлінно виконувала свої професійні обов’язки. Вона була веселою, світлою й відкритою до спілкування.

У молодості Людмила займалася легкою атлетикою та неодноразово представляла своє підприємство на спортивних змаганнях.

Людмила Супрунова, загибла жителька Слов’янська. Фото: “Залізна родина”

Чоловік Людмили Олександр згадує, що вона багато часу приділяла родині, любила готувати та дбати про дім. А на дозвіллі полюбляла збирати гриби в лісі.

Пізно ввечері 6 грудня 2025 року російський ударний безпілотник влучив у будинок родини Супрунових у Слов’янську. Внаслідок удару будинок та автомобіль на подвір’ї були повністю зруйновані. Людмила Супрунова загинула на місці.

Її чоловіка та 15-річного сина рятувальники витягли з-під завалів. Обидва дістали поранень, але залишилися живими. У хлопця зафіксували забій грудної клітини.

Людмилу Супрунову поховали на кладовищі селища Мирне, поруч із батьком.

У жінки залишилися мати, сестра, чоловік Олександр та двоє синів — 22-річний Руслан і 15-річний Єгор.

Світла пам’ять загиблій.