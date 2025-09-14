Будівництво житла у т.з "ДНР". Ілюстративне фото: з джерел окупантів

У 2024–2025 роках ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін підписав щонайменше вісім “розпоряджень” про передачу землі в Харцизьку, Макіївці, Бойківському, Старобешевому та Донецьку. Частину ділянок передали під теплиці й птахоферму, інші — під житлові будинки, овочесховища, басейн та резервуарний парк для газу. Ми перевірили фірми, що стоять за цими “інвестпроєктами”.

Харцизьк і Дубівка: “інвестпроєкти” під контролем Ростова

Наприкінці травня та в серпні 2025 року Пушилін підписав одразу два “розпорядження” щодо земель Харцизької громади. У Зугресі понад 18 га віддали компанії “Тек-Да” для реконструкції тепличного комплексу.

За даними російських реєстрів, “Тек-Да” з’явилася лише в березні 2024 року. Директор — кримчанин Володимир Сендеров, власник — бізнесмен із Ростовської області Олександр Групський. У компанії 14 працівників і статутний капітал 10 млн рублів, але виторг у 2024 році — лише 2,9 млн.

Ще одне “розпорядження” стосувалося села Дубівка. Там 6,5 га передали “Нікхоз Агро” під будівництво птахоферми. Фірму створили у 2023 році, директор — Дмитро Легкодух із Ростова. Власники — також громадяни РФ: Олег Новик, Катерина Кит і Віктор Кит. Статутний капітал фірми — 820 тисяч рублів, однак у 2024 році виторгу не було. У штаті компанії — лише одна людина.

Обидві компанії — з короткою історією, пов’язані з Ростовською областю.

Бойківське: забудовник із символічним капіталом

У селищі Бойківське (до декомунізації — Тельманове) 7 тис. м² землі віддали компанії “Спеціалізований забудовник ДСК “Розвиток”. За “документами”, тут планують будівництво житлового будинку на провулку Миру.

СЗ “ДСК Розвиток” зареєстрований у червні 2024 року. Його директор і власник 95% частки — Максим Іваницький із Краснодарського краю. Решта 5% належить компанії “Мостовик” із Пензи, яка в 2024 році задекларувала виторг у 24 млрд рублів. Сам забудовник має лише 10,5 тис. рублів капіталу й поки жодної звітності.

Старобешеве: замість пива — вода

У травні 2024 року в Старобешевому 1,5 га передали “Інвестиційній компанії “Новий потік”. За планом, там мають розливати бутильовану питну воду.

Фірма існує з квітня 2022 року. Її основний профіль — виробництво пива. Директор — Іван Логвінов із Ростовської області.

80% фірми належить компанії “Легіон” із Махачкали (виторг у 2024 році — 422 млн рублів), ще 20% — Едуарду Гукасову із Санкт-Петербурга, який також має квітковий бізнес.

У 2023 році фірма зовсім не сплачувала податки.

У Макіївці планують збудувати басейн і резервуарний парк для зберігання газу

У березні 2025 року ділянку на вул. Ціолковського, 141Б в Макіївці передали під зведення цілодобового плавального басейну. Побудувати його викликалась московська автономна некомерційна організація “Підтримка будівництва соціальних і інфраструктурних об’єктів”, яка також має представництво в Донецьку. Організацію створили лише в липні 2024-го, її директорка — Марія Трофимова із Саратовської області. Виторгу фірма немає.

У червні 2025 року ще 4,6 га на вул. Антропова, 48 віддали компанії “Мостек”. Там за планом мають облаштувати резервуарний парк зі зберігання газу. Це найбільший із “інвесторів”: працює з 2014 року, торік мав виторг у 2,7 млрд рублів і сплатив 74 млн податків. Але у 2023-му в компанії було 53 працівники, а нині — нуль. Засновники з Краснодарського краю мають ще кілька бізнесів у сфері спорту, нерухомості та енергетики.

В окупованому Донецьку збудують овочесховище та житловий комплекс

У липні 2024 року компанія “Кольрабі” отримала дві ділянки на вул. Басарабській, 24 у Донецьку. Загальна площа ділянки — близько гектара. Там планують будівництво овочесховища. Фірма існує з 2014 року, займається торгівлею фруктами й овочами. Директор і власник 99,99% — Дмитро Катело з Криму, решта належить його дружині Інні з Ростовської області. У 2024 році виторг компанії склав 50 млн рублів.

У серпні 2024 року ще 0,7 га на проспекті Ватутіна передали “РегіонСтройПроєкту”. Фірму зареєстрували у січні 2024 року, її директор і власник — Сергій Воробйов із Ханти-Мансійського округу Росії. У компанії лише троє працівників, звітність — нульова. Воробйов володіє ще двома компаніями: однією в Донецьку, іншою в Башкортостані. Остання спеціалізується на видобуванні глини й піску.

Більшість фірм, які отримали землю на окупованій частині Донеччини, або зареєстровані в Росії, або мають росіян серед засновників. Одиниці зареєстровані давно, більшість створені вже під час повномасштабного вторгнення Росії.

Крім того, більша частина компаній, що фігурують у “розпорядженнях”, не має фінансової звітності.

