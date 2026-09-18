ПЦУ повідомила про приєднання двох парафій у Слов’янську, в УПЦ це заперечують | Вільне Радіо

Храм преподобного Серафима Саровського у Слов'янську. Getty Images/Photo by SAMEER AL-DOUMY

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У Слов’янську парафіяни двох релігійних громад ухвалили рішення про перехід до Православної церкви України. Це громади преподобного Серафима Саровського та Державної ікони Божої Матері, повідомив митрополит Донецький та Маріупольський Сергій. Водночас в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ заявили, що не визнають переходу.

Про ситуацію з релігійними громадами повідомляє Суспільне.

Митрополит Сергій розповів, що загальні збори парафіяни двох громад провели 8 травня 2026 року.

“Парафіяни двох громад Слов’янська ухвалили рішення про перехід до Православної Церкви України, обрали нове очільництво та вирішили необхідні організаційні питання. Парафія преподобного Серафима Саровського зберегла свою назву, адже ПЦУ шанує цього святого й не вважає його символом російської окупації. Натомість парафія, яка раніше мала назву на честь Державної ікони Божої Матері, на цих же зборах була перейменована на парафію на честь ікони Божої Матері “Несподівана радість””, — повідомив ієрарх ПЦУ.

Він додав, що очільниками громад обрали чинних військовослужбовців Георгія Кочергіна та Владислава Куценка, які “відвідували ці храми приблизно від 2023 року й упродовж цього часу проводили серед парафіян важливу україноцентричну роботу”.

Своєю чергою, голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ Митрополит Климент заперечив факт переходу парафіян.

“Наразі перевіряється інформація щодо можливого підроблення документів, які стосуються статутів релігійних громад цих храмів. Самі ж релігійні громади не лише ніколи не ухвалювали рішення про зміну своєї конфесійної приналежності, а й категорично виступають проти будь-яких провокацій та маніпуляцій на цю тему”, — повідомив митрополит Климент.

За даними аналітичної платформи Опендатабот, у реєстраційних відомостях про парафії відбулися зміни назв та керівників.

Релігійна організація «Релігійна православна громада “Державної ікони Божої Матері” парафія Горлівської єпархії УПЦ”, змінила назву на “Релігійна громада на честь ікони Божої Матері “Несподівана радість” Донецько-Слов’янської єпархії Православної Церкви України”. Керівником замість Тихона Фоменка вказаний Владислав Куценко.

Парафія преподобного Серафима Саровського перейменована на “Релігійна громада преподобного Серафима Саровського Донецько-Слов’янської єпархії Православної церкви України”. Замість Валерія Лебедя — керівником вказаний Георгій Кочергін.

Митрополит Сергій також повідомив: процедури “проведені через Донецьку обласну військову адміністрацію та Слов’янську міську військову адміністрацію, необхідні документи отримані”. Він додав, що призначати настоятелів буде єпископ Савва. Щодо богослужінь уточнив: працюють над тим, що почати їх якнайшвидше, однак у прифронтовому Слов’янську це можливо тільки з урахуванням безпекової ситуації.

Нагадаємо, у серпні ми розповідали, який вигляд має храм святого Олександра Невського у Краматорську після російської атаки.