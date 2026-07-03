Purina ONE для котів: яким тваринам підходить корм та як зрозуміти, що раціон вибрано правильно

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Purina ONE — збалансовані раціони, які задовольняють потреби улюбленців різного віку та стилю життя. Особливість Пуріна ВАН для котів — запатентована формула Bifensis®, яка дбає про захисні функції організму вашого улюбленця. У складі корму містяться лактобацили — функціональні бактерії, котрі зміцнюють імунітет тварини, а також цикорій — природний пребіотик, який сприяє балансу мікрофлори в кишківнику.
Лінійка Пуріна ВАН для котів представлена кількома різновидами раціонів, які легко підібрати під вік, особливості утримання, спеціальні потреби та навіть індивідуальні уподобання улюбленця. Виробник випускає сухий корм та повнораціонні консерви, які можна поєднувати в щоденному харчуванні тварини.
Основні різновиди корму Purina ONE:
Окремо варто згадати Purina ONE Dual Nature — корм для котів зі спіруліною, який має антиоксидантні властивості та підтримує імунну функцію організму. Це раціон, на розробку якого ветеринарів та дієтологів Purina надихнула сама природа. Спіруліна відрізняється потужним поживним складом і дбає про здоров’я кота зсередини.
Purina ONE — збалансований раціон, який, за результатами внутрішніх досліджень, дає видимий ефект за 3 тижні. Уже на перший день у кішки з’являється відмінний апетит, через 1 тиждень спостерігається стабільно високий рівень енергії, через 2 тижні покращується травлення, а через 3 тижні кіт має чудовий стан шерсті та яскраві очі. Це результат того, як формула Bifensis® працює зсередини, зміцнюючи імунітет вашого улюбленця. А позитивні внутрішні зміни помітні і зовні.
Щоб уникнути негативних реакцій із боку ШКТ, перехід на нове харчування має відбуватися поступово: 25 % нового корму в 1–3 день, 50 % — на 4–7 день, 75 % — на 7–10 день, 100 % – з 10 дня. Серед ознак того, що раціон кота вибрано неправильно: діарея, блювання, здуття та сильний метеоризм, чухання, тьмяність та випадання шерсті. Тоді потрібно якнайшвидше повернутися до звичного корму, а потім проконсультуватися з вашим ветеринаром. Часто причиною стає харчова алергія чи непереносність окремих компонентів складу.
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