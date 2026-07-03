Purina ONE для котів: яким тваринам підходить корм та як зрозуміти, що раціон вибрано правильно

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Purina ONE — збалансовані раціони, які задовольняють потреби улюбленців різного віку та стилю життя. Особливість Пуріна ВАН для котів — запатентована формула Bifensis®, яка дбає про захисні функції організму вашого улюбленця. У складі корму містяться лактобацили — функціональні бактерії, котрі зміцнюють імунітет тварини, а також цикорій — природний пребіотик, який сприяє балансу мікрофлори в кишківнику.

Яким тваринам підходить Purina ONE

Лінійка Пуріна ВАН для котів представлена кількома різновидами раціонів, які легко підібрати під вік, особливості утримання, спеціальні потреби та навіть індивідуальні уподобання улюбленця. Виробник випускає сухий корм та повнораціонні консерви, які можна поєднувати в щоденному харчуванні тварини.

Основні різновиди корму Purina ONE:

Purina ONE Junior. Сухий і вологий раціон, який повністю задовольняє потреби організму кошеняти у віці від 1 до 12 місяців, а також підходить кішкам у період вагітності та лактації.

Purina ONE Sterilcat. Сухий і вологий корм для стерилізованих тварин, який має збалансований склад за вмістом жирів і протеїнів для профілактики ожиріння. Також раціони підтримують здоров’я сечовидільної системи. В асортименті корми з лососем, яловичиною та індичкою для підбору під уподобання кішки.

Purina ONE Indoor. Спеціальна формула для тварин, які живуть виключно в приміщенні та ведуть малоактивний спосіб життя. Крім зниженої калорійності, раціон відрізняється підвищеним вмістом клітковини для кращого виведення шерсті зі шлунку та кишківника.

Purina ONE Difficult Appetite. Щоденне харчування з підвищеною смаковою привабливістю для стимуляції апетиту у вибагливих котів.

Purina ONE Grain Free. Беззерновий раціон (без пшениці та кукурудзи), який покращує стан кішки при алергії на зернові культури та підтримує травлення.

Окремо варто згадати Purina ONE Dual Nature — корм для котів зі спіруліною, який має антиоксидантні властивості та підтримує імунну функцію організму. Це раціон, на розробку якого ветеринарів та дієтологів Purina надихнула сама природа. Спіруліна відрізняється потужним поживним складом і дбає про здоров’я кота зсередини.

Як зрозуміти, що харчування підібрано правильно

Purina ONE — збалансований раціон, який, за результатами внутрішніх досліджень, дає видимий ефект за 3 тижні. Уже на перший день у кішки з’являється відмінний апетит, через 1 тиждень спостерігається стабільно високий рівень енергії, через 2 тижні покращується травлення, а через 3 тижні кіт має чудовий стан шерсті та яскраві очі. Це результат того, як формула Bifensis® працює зсередини, зміцнюючи імунітет вашого улюбленця. А позитивні внутрішні зміни помітні і зовні.

Щоб уникнути негативних реакцій із боку ШКТ, перехід на нове харчування має відбуватися поступово: 25 % нового корму в 1–3 день, 50 % — на 4–7 день, 75 % — на 7–10 день, 100 % – з 10 дня. Серед ознак того, що раціон кота вибрано неправильно: діарея, блювання, здуття та сильний метеоризм, чухання, тьмяність та випадання шерсті. Тоді потрібно якнайшвидше повернутися до звичного корму, а потім проконсультуватися з вашим ветеринаром. Часто причиною стає харчова алергія чи непереносність окремих компонентів складу.