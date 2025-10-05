Пушилін знову заговорив про “відновлення” Бахмута: як виглядає місто восени 2025 року

Бахмут восени 2025 року. Фото: з російських джерел

Ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін вчергове заявив про “відновлення” знищеного російськими бойовиками Бахмута. Це нібито стане можливим після того, як окупанти відсунуть від міста лінію фронту. Раніше ставленики Кремля казали, що деякі райони Бахмута законсервують — не відбудовуватимуть.

Про це стало відомо з репортажу, який оприлюднили пропагандисти WarGonzo.

Разом з ватажком квазіреспубліки вони поїхали до знищеного Бахмута. Зі слів Пушиліна, востаннє у місті він був близько двох років тому — у 2023-му. Нині ж приїхав, аби “прикинути подальший план дій”.

“Артемівськ (Бахмут, — ред.) — це те місто, яке нам ще доведеться відновлювати, коли буде відсунута лінія фронту. А зараз, звичайно ж, концентрація уваги на тих населених пунктах, де вже можливо цивільними службами проводити свою роботу”, — стверджує він.

Про наступні етапи “відбудови”, уточнив Пушилін, “можна буде говорити як тільки військові закінчать роботи”. Серед таких, зокрема, ремонт доріг — силами бойовиків. Подекуди загарбники займалися “доброустроєм” вулиць до “Дня перемоги”.

Раніше фейкова влада т.з “ДНР” розглядала консервацію знищених та окупованих росіянами міст Донеччини. Вони хотіли перетворити окремі райони Бахмута, Авдіївки та Вугледара на локації для туристів, аби “зберегти пам’ять”.

Нагадаємо, по 132 тисячі у гривневому еквіваленті отримали від окупаційної влади 388 жителів Бахмута за свої зруйновані оселі, заявив ватажок т.з. “ДНР” Денис Пушилін. Самі ж бахмутяни в окупації цю заяву називають “нісенітницею”.